Haïti - Actualité : Zapping...





41 arrestations

41 individus ont été arrêtés par les agents de la DCPJ au cours du mois d’Octobre écoulé. Ils sont accusés notamment d’assassinat, de vol de véhicules, de viols sur mineurs, de trafic de drogue et d’association de malfaiteurs, selon le porte-parole adjoint de la PNH, l’Inspecteur principal Gary Desrosiers. Aussi l'institution policière fait état également de la saisie de 4 kg de Cocaïne, 6 Kilogrammes de Marijuana et de la confiscation de 2 véhicules et de 4 pistolets de calibres 9mm.



Donation pour Pétion-ville

La mairie de Pétion-ville a reçu du Japon un don de camions de pompiers et d’ambulances destinés à la mise en place d’un centre d’urgence dans la commune, informe le maire Dominique St-Roc.



Trêve de 146 jours !

En vue de faire une trêve à la grève des greffiers et huissiers, Jean Fallières Bazelais de l’Unité juridique du ministère de la Justice, Jean Thomas Lans de l’Association nationale des greffiers haïtiens et Fabiola Chérestal Georges du Syndicat des greffiers d’Haïti ont paraphé jeudi, un accord signifiant la suspension pour 145 jours de la grève des greffiers. Toutefois, le président du Syndicat des greffiers d’Haïti, Yves André Joseph, a fait savoir que cet accord n’engage que ses signataires.



Haïti, pays le plus touché par les conditions météorologiques extrêmes

Haïti, qui a été frappé l'année dernière par son ouragan le plus fort en 50 ans, a été classé le pays le plus touché par les conditions météorologiques extrêmes en 2016, selon un index, le Global Climate Risk (IRC) développé par Germanwatch, publié jeudi.



Éductour par Look Voyages

Le Ministère du Tourisme informe que 22 journalistes testent la destination Haïti du 7 au 12 novembre, ces journalistes en éductour en Haïti proviennent de nombreux journaux, magazines et médias français et sont sous la direction de Look Voyages. Logés sur la Côte des Arcadins ces hommes et femmes de la presse prévoient de visiter les attraits touristiques de la côte, et de s'entretenir avec la Ministre du Tourisme, Madame Colombe Émilie Jessy Menos, hier ils ont visité le Musée du Panthéon National (MUPANAH). Ces voyages de presse s'inscrivent dans le cadre de la promotion d'Haïti vers de nouveaux marchés.



