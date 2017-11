Haïti - FLASH : Près d'un quart de millions d'haïtiens déportés de RD en 28 mois





En octobre 2017, la République Dominicaine a déporté ou a refusé l'entrée à 10,945 étrangers de 8 nationalités différentes dont la plupart étaient d’origine haïtienne.



La Direction Générale des Migrations (DGM) a précisé que 4,931 de ces personnes on tentées d'entrer dans le pays majoritairement par voie terrestre mais aussi quelques unes par voie aérienne.



Près de 6,000 haïtiens en situation migratoire irrégulière sur le territoire dominicain ont été arrêté lors de contrôles migratoires et déportés en Haïti. Quelques ressortissants d’autres pays ont été également déportés dans leur payas d’origine : Allemagne, Chine, Colombie, Cuba, Italie, Afrique du Sud et Venezuela.



De juin 2015 à octobre 2017, près de 245,000 haïtiens qui vivaient en situation migratoire irrégulière sur le territoire dominicain, sont retournés volontairement ou ont été déportés en Haïti par les autorités dominicaines.



SL/ HaïtiLibre