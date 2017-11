Haïti - Actualité : Zapping...







Manifestion : Dernière bataille pour renverser le Président

Selon Dr Schiller Louidor de Fanmi Lavalas la manifestation prévue pour le jour de la commémoration de la Bataille de Vertière, le 18 novembre, sera « la dernière bataille » pour renverser le président Jovenel Moïse.



Cellule Energie

L'Autorité Nationale de Régulation du Secteur de l'Energie (ANARSE), créée début 2016, par décret présidentiel a désormais un Directeur Général, Evenson Calixte a été installé mercredi, par son ministre de tutelle, Fritz Caillot.



Pétition TPS

Le Groupe d’appui aux rapatriés et réfugiés (GARR) se solidarise avec les compatriotes détenteurs du TPS. L’organisme lance une pétition visant à recueillir 50 mille signatures, susceptibles de porter les autorités américaines à renouveler le document.



Manifestation d'étudiants

Vendredi, à la rue Oswald Durand, Port-au-Prince, des étudiants de la faculté de droit ont protesté en lançant et des pierres érigeant des barricades de pneus enflammés.



Rapport Petrocaribe sera acheminé à la justice

La commission sénatoriale spéciale chargée d’approfondir l’enquête sur la gestion des fonds Petrocaribe a soumis officiellement, hier vendredi, son rapport au bureau du grand corps, rapport analysant 13 résolutions de décaissement de fonds, plus de 300 projets. Ce sont au total 26 exemplaires et 26 clés USB contenant la version électronique du document qui ont été remis au président du Sénat Youri Latortue. Mardi, l'assemblée des sénateurs devrait plancher sur ce rapport lors d’une séance, après cette étape le document sera acheminé aux autorités judiciaires pour les suites nécessaires.



Carnaval 2018, première rencontre

Vendredi matin à la Mairie de Port-au-Prince a eu lieu une première réunion pour le choix du thème du Carnaval 2018, qui devrait avoir lieu les 11-12 et 13 février 2018.



Clinique mobile du Ministère de la Défense

Le Ministère de la Défense, à travers la Direction de la Défense civile et le Corps du Génie Militaire, est depuis vendredi à Léogâne pour deux journées de clinique mobile. http://www.haitilibre.com/article-22565-haiti-sante-le-ministere-de-la-defense-se-donne-une-image-sociale.html



