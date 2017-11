Haïti - Social : funérailles de «Papa Pyè»





Samedi 11 novembre à Silver Spring (Maryland, États-Unis), après une soirée d’Hommages organisée au Musée du Panthéon National (MUPANAH) le 9 novembre dernier en l’honneur de Jean Claude Joseph, alias « Papa Pyè » comédien vedette de « Lavi nan Bouk », Limond Toussaint, le Ministre de la Culture à la tête d’une délégation de cadres du Ministère et du Théâtre National d’Haït, a assisté et représenté le Président Moïse aux Funérailles du regretté comédien Haïtien « Papa Pyè », décédé le 18 octobre dernier à Orlando http://www.haitilibre.com/article-22444-haiti-social-haiti-pleure-la-mort-de-papa-pye.html



La cérémonie, célébrée par le Révérend Père Mike Petit-Homme, s’est déroulée à la Chapelle de Riderwood Village à Silver Spring, en présence des proches, amis et collègues du défunt ainsi que d’officiels haïtiens dont le Président de la Commission de la Culture et de la Communication de la Chambre des Députés, Caleb Desrameux et de cadres de l’Ambassade d’Haïti à Washington, notamment le Ministre Conseiller, Weibert Arthus.



Dans son oraison funèbre, le Ministre Toussaint a fait savoir que sa présence « traduisait le témoignage de reconnaissance de toute une génération de jeunes à l’égard d’une icône qui a su, par son talent, son art et son intelligence, comme comédien, gagner les cœurs de plus d’un par la magie du théâtre » ajoutant « Permettez-moi, au nom de l’Administration Moise-Lafontant, de vous dire que Jean Claude Joseph peut être frappé par la mort mais quant à Papa Pyè, ce nom ne mourra jamais. Les hommes de cette stature ne meurent pas », a-t-il affirmé.



Pour sa part, Micheline Pierre, la sœur du défunt, s’est montrée satisfaite de ce qu’a accompli son frère en tant qu’artiste et a tenu à remercier ses compatriotes de l’amour dont ils ont fait preuve à l’égard de « Coucoude », comme elle l’appelait affectueusement, tout au long de sa carrière. « Papa Pyè était un grand artiste, mais il n’y a pas de succès sans le Public. Je voudrais que vous nous aidiez à garder sa mémoire vivante », a-t-elle demandé, adressant ses remerciements à l’Administration Moise-Lafontant qui, dit-elle, par le biais du Ministère de la Culture et de la Communication, a accompagné la famille dans tous les détails relatifs aux obsèques de son frère.



D’autres personnalités du show-biz évoluant dans la diaspora haïtienne des États-Unis ont également assisté aux derniers hommages notamment, Raynald Delerme alias « Baba », Jean Gardy Bien-Aimé et des comédiens tels que « Pè chabi, » Geraldine, pour ne mentionner que ceux-là.



« Papa Pyè » a eu droit à un dernier moment de recueillement aux « Gates of Heaven Cemetery » (Les portes du Paradis) de Silver Pring où il a été inhumée vers 15 heures.



Jean Claude Joseph, a été le fondateur de la troupe « Papa Pyè » et créateur des séries : « Lavi nan Bouk », « Les aventures de Papa Pyè », « Cric-Crac », etc... Après avoir quitté Haïti en 1985, Jean Claude Joseph a obtenu des rôles dans trois (3) longs métrages : « Fly People », « Djab Baba » et « The Green Card ».



HL/ HaïtiLibre