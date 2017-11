Haïti - Sécurité : Plus de 200 policiers dans la zone de Jalousie, 24 arrestations





Samedi au levé du jour, une importante opération policière s’est déroulée dans la la zone de Jalousie (de Morne Calvaire à Desermith).



Plus de 200 policiers de plusieurs unités spécialisées dont le Corps d'Intervention et de Maintien d'Ordre (CIMO), la Brigade d'Opération et d'Intervention Départementale (BOID) et la Brigade d'Intervention Motorisée (BIM) on participé à cette opération musclée, mené avec le support de la nouvelle Mission onusienne (Minujusth).



Le Porte-parole adjoint de la Police Nationale d’Haïti (PNH), l’inspecteur principal Gary Desrosiers a confirmé l’arrestation de 24 individus dont 18 étaient activement recherché par la justice. Ces individus sont accusés d'implication dans des actes de violence et de banditisme notamment dans la commune de Pétion-ville.



HL/ HaïtiLibre