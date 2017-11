Haïti - Actualité : Zapping...





Remobilisation de l'armée, les réactions fusent

Suite à l'annonce de le remobilisation de l'Armée d'Haïti http://www.haitilibre.com/article-22682-haiti-flash-le-president-moise-annonce-la-date-du-retour-officiel-de-l-armee.html , de nombreuses personnalités se sont exprimées sur le sujet : pour l'ancien colonel Himmler Rébu, la remobilisation des forces armées devrait faire l'objet d'une entente nationale ; pour sa part l'avocat et militant politique André Michel se prononce contre la remobilisation de l'armée dans le contexte actuel ; pour Rony Timothée, l'un des Porte-parole du Parti de ’opposition radicale « Piti Dessalin » Haïti n’a pas les moyens économiques pour faire fonctionner une armée en bonne et due forme tandis que pour Gédéon Jean, Coordonateur du Groupe d'Appui et de Recherche en Droits Humains GARDH, estime que le chef de l'Etat esten train de constituer une milice, une force paramilitaire plutôt qu’une véritable force armé d’Haïti



Rencontre sur le TPS

Le ministre des Affaires étrangères, Antonio Rodrigue, et l'ambassadeur Paul Altidor ont rencontré lundi Elaine Duke, secrétaire par intérim du DHS, pour discuter de la prolongation du TPS pour les ressortissants haïtiens, ils ont également tenu des réunions au Capitole pour poursuivre la conversation sur le TPS, parmi d'autres questions bilatérales.



Lafontant n'ira pas au parlement ce mardi

Le Premier ministre Jack Guy Lafontant a informé hier dans une correspondance administrative, qu’il ne pourra pas se présenter au Parlement http://www.haitilibre.com/article-22648-haiti-flash-le-premier-ministre-convoque-au-parlement.html à cause d’une urgence de dernière heure. Le chef du gouvernement a demandé au président de la Chambre basse, Cholzer Chancy, de reporter cette rencontre à la huitaine. Rappelons que cette invitation faisait suite à une lettre que le Député Gary Bodeau a envoyé au PM en vue d'attirer son attention sur un ensemble de griefs de la population à l'endroit des compagnies de téléphonie mobile et fournisseurs d'internet.



L'Ambassade américaine félicite Martine Moïse

L'Ambassade des États-Unis et le nouveau arrivé Directeur Allen Greenberg du Bureau du Coordonnateur Spécial d'Haïti félicitent la Première dame Martine Moise pour sa nomination à la présidence du Mécanisme de coordination du Fonds mondial. Le gouvernement des États-Unis a hâte de travailler avec elle sur des projets liés à la santé, tels que la vaccination et la nutrition.



Prêt de 150 millions

Le Taïwan est favorable à accorder un prêt de 150 millions de dollars à Haïti, pour la construction d’un réseau électrique national, a fait savoir le sénateur Youri Latortue, de retour d’une mission parlementaire dans ce pays.



Agréable séjour en Haïti pour les 22 agents de voyages et journaliste

Arrivés mardi dernier sur Air Caraïbes avec Lookéa Voyage, les 21 agents de voyages venus d’un peu partout en Europe et dans la caraïbe ont eu des propos très élogieux en faveur d’Haïti au seuil de leur départ. En effet, après des excursions en montagne, en mer, dans la capitale, dans quelques villes de provinces et des sorties en soirées, l’émotion était palpable ce dimanche matin à l’aéroport Toussaint Louverture alors qu’ils faisaient leurs adieux avant de monter dans l’avion et promettre d’aller vendre la destination Haïti dans leurs pays respectifs. Ils ont quitté Haïti avec un sentiment de satisfaction et un goût d’inachevé. « Haïti c’est un pays où il faut définitivement revenir », ont-ils en majorité témoigné.



