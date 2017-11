Haïti - Sécurité : 2 agents de l'UDMO tombent sous les balles





Tôt lundi matin, deux agents de l'Unité départementale de maintien d'ordre (UDMO) ont perdu la vie lors d'une opération des forces de l'ordre dans la zone de l'avenue Bolosse, proche de Martissant (sud de Port-au-Prince, entre le morne l'Hôpital et la mer, sur la route de Carrefour).



L'opération policière , à laquelle participait des agents de l'UDMO, visait à déloger des bandits qui sèment la terreur depuis plusieurs semaines, dans ce quartier populaire de la zone métropolitaine.



De son côté le Premier ministre Jack Guy Lafontant réagissant à la perte de ces deux agents a déclaré "J'exprime mes profondes sympathies et mes sincères condoléances à la PNH et aux familles des policiers (Agent 2 Jimmy Boyard, 18ème promotion; Agent 2 Philidor Guy Evens, 22ème promotion) victimes à Grand Ravine, lors d'une opération policière, ce 13 Novembre 2017."



Réagissant à cet acte le Président Moïse a déclaré "Je suis profondément touché par l’assassinat ce 13 novembre de deux agents de la PNH à Grand Ravine dans le cadre d’une opération policière. J’en profite pour transmettre mes profondes sympathies à leurs familles."



"Je salue le courage et la bravoure de nos policiers qui font, dans des conditions "rudes et compliquées ," un travail héroïque dans cette lutte essentielle contre la barbarie. De tels incident douloureux nous rappellent les risques que prennent nos policiers tous les jours afin d'assurer la sécurité de tous les Haïtiens.



Haïti mettez vous debout pour apporter votre soutien aux forces de l'ordre qui sont en première ligne dans cette lutte contre le banditisme. Que toute la Nation entière serre les coudes avec la PNH," a déclaré Michel-Ange Gédéon, Directeur Général de la PNH.



Aussi selon nos informations 3 bandits auraient été également tués par balles lors des affrontements de ce lundi, 4 policiers ont également été blessés et une trentaine de personnes ont été arrêtés.



HL/ HaïtiLibre