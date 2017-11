Haïti - Agriculture : Des fruits et légumes bio haïtiens sur le marché martiniquais ?





À l’initiative de l’Unité de Promotion des Investissements Privés dans le Secteur Agricole (UPISA), une structure transversale du Ministère de l’Agriculture, s’est tenu récemment un atelier de travail entre une délégation martiniquaise et des producteurs agricoles haïtiens.



Au cours de cet atelier les martiniquais qui consomment annuellement près de 100 tonnes de fruits et légumes et n’en produisent que 15%, ont exprimé leur volonté de s’approvisionner en légumes provenant d’Haïti et leur grand intérêt pour les produits haïtiens dont la majorité résulte d’une culture biologique



La délégation a soumis une liste d’une quarantaine de produits pour lesquels ils sont intéressé et longuement expliqué aux producteurs haïtiens les conditions pour exporter leurs denrées vers la Martinique



La question des coûts et de la périodicité a ce stade, n’a pas été abordée, par contre la disponibilité des produits et un système de traçabilité répondant aux normes européennes a été au centre des discussions.



Alain Thermil, l’un des cadres de l’UPISA, crois que les martiniquais offre une grande opportunité aux entrepreneurs agricole haïtiens, de développer la production de légumes bio dans le pays, d’autant que les martiniquais sont prêt à investir au besoin à tous les niveaux de la chaîne de production.



TB/ HaïtiLibre