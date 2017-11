Haïti - Social : Digicel Prix de «L’Investissement Communautaire Internationale de l’année»





Ethical Corporation a décerné le Prix de « L’Investissement Communautaire Internationale de l’année » à la Fondation Digicel, pour sa contribution au développement d’Haïti, principalement pour son implication dans le système éducatif, avec la construction de 172 écoles et la formation de près de 2,000 enseignants et directeurs d’écoles sur toute l’étendue du territoire national.



Plus de 200 des plus grandes entités du monde des affaires telles que Heineken, IBM et United Airlines, participaient à cette cérémonie internationale qui reconnait et récompense les principales entreprises durables et responsables à travers le monde. Seulement 20 entreprises et organisations se sont vues attribuer des Prix pour leurs projets remarquables.



Les juges cherchaient à mettre l'accent particulièrement sur des paramètres pouvant démontrer une approche réellement novatrice et avant-gardiste de l'intégration des entreprises responsables socialement.



Commentant ce Prix, Sophia Stransky, la Directrice de la Fondation Digicel a déclaré « C'est un grand honneur pour Digicel d'avoir été reconnue pour son travail en Haïti par le biais de sa Fondation. Nous sommes très heureux d’avoir pu faire une différence au sein des communautés haïtiennes depuis bientôt 10 ans et nous sommes impatients de continuer à témoigner notre engagement dans les années futures ».



Rappelons que la Fondation Digicel avait déjà été gratifiée en 2015, du Prix de « L’amélioration de l’Education en Haïti » par Ethical Corporation pour la construction de 150 écoles dans le pays avec un investissement de plus de 39 millions de dollars après le séisme du 12 janvier 2010.



HL/ HaïtiLibre