Haïti - Politique : Jumelage entre les Cayes et 2 villes Dominicaine





Une importante délégation a rencontré des hommes d’affaires dominicains et paraphé des accords de jumelage avec deux importantes villes dominicaines.



Sous les auspices de l’Ambassade de la République d’Haïti en République Dominicaine, une importante délégation composée de Gabriel Fortuné, Maire des Cayes, Madame Marie May Guillaume, Responsable du bureau départemental du sud du Ministère du Tourisme et Monsieur Pierre Antoine Borgat, Vice-président de la Chambre du Commerce du sud, a rencontré des hommes d’affaires dominicains et paraphé des accords de jumelage avec deux importantes villes dominicaines : Mayaguate et San Cristobal.



Signalons que les accords signés entre les villes ouvrent la voie à des échanges basés sur l’enseignement, la culture, le tourisme, l’économie et le sport. Les signataires se sont réjouit de ce nouveau tournant que prennent les relations entre les deux pays



À Santiago, au terme de cette visite, la délégation haïtienne a discuté avec des étudiants haïtiens. Un débat ouvert entre les deux parties où les étudiants ont posé des questions pertinentes sur les structures d’intégrations des nouvelles compétences dans le développement d’Haïti. Pierre Antoine Borgat, représentant de la chambre de commerce du Sud et le Maire Fortuné ont invité les étudiants à être créatifs, car Haïti offre beaucoup d’opportunités.



Miousemine Célestin, chargée d’affaires a.i. à l’Ambassade d'Haïti en République Dominicaine en a profité pour inviter le secteur estudiantin à participer aux activités des autorités haïtiennes en RD. Aussi, elle les invite à venir s’enregistrer à l’Ambassade ou aux Postes consulaires de leur juridiction respective et à se regrouper en association ce, pour le bien-être de leur communauté.



HL/ HaïtiLibre