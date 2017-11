Haïti - Actualité : Zapping...





Examen du rapport PetroCaribe reporté de nouveau :

Mardi les sénateurs se sont réunis en séance plénière pour la présentation du rapport d’enquête PetroCaribe de la Commission anti-corruption présidée par Evalières Beauplan. Après des heures de discussions et de dilatoire, les sénateurs ont décidé que l'Assemblée se réunira le 30 novembre pour en débattre.



Artibonite : Ouverture prochaine de 2 Écoles professionnelles :

Bientôt 2 écoles professionnelles dans l’Artibonite seront ouvertes par le Gouvernement pour la formation de 2,000 jeunes



COP23, accès au fond vert... :

Mercredi, le Ministre de l'Environnement Pierre Simon Georges a rencontré la Chef négociatrice de Fidji pour la COP23 aux cotés d'autres Ministres des Petits Etats Insulaires en Développement et de la Caricom. Ils ont discuté des opportunités, de l'accès au fonds vert et sur une méthodologie de travail en équipe.



Le Coordonnateur de l’OMRH à Paris :

Me Josué Pierre-Louis, le Coordonnateur Général de l’Office de Management et de Gestion des Ressources Humaines (OMRH), accompagné de quelques représentants de l'Agence Américaine pour le Développement International (USAID - Haïti) est en mission jusqu’au 17 novembre 2017 au siège de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), à Paris. Cette mission s’inscrit dans le cadre d’un éventuel partenariat entre le gouvernement haitien et l’OCDE sur la réforme administrative en cours.



Martine Moïse en visite à l’ Hôpital l’Espoir :

Mercredi à l’Hôpital l’Espoir » a Delmas 75, la Première Dame d’Haïti Martine Moïse, a évalué les conditions d’implantation du Programme « Konte m mwen Kontew ». Programme qui va être introduit progressivement dans tous les hôpitaux privés et publics du pays, en vue de permettre à toutes les femmes enceintes d’enregistrer leurs enfants dès la naissance.



Des membres de la mairie de PAP en formation en Espagne :

Jusqu’au 24 novembre 2017, à Madrid (Espagne) Wilgens Gustave et Mme Roxane Ledane représente la Marie de Port-au-Prince à la 40ème Édition du Programme Ibero américain de Formation Municipale de l’Union des Villes et Capitales Ibero américaines (UCCI).



