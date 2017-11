Haïti - FLASH : Plus de 10,000 maisons inondées, au moins 5 morts





Les pluies, qui s'abattent depuis plusieurs jours sur le pays, ont provoqué des crues de rivière et des inondations dans différentes communes, notamment dans les départements du Nord-Ouest et du Sud où 5 personnes sont mortes emportées par les eaux, entre dimanche et jeudi, toutes.



Le Secrétariat Permanent de Gestion des Risques (SPGRD), de concert avec l'Unité Hydro Météorologique (UHM), ont maintenu la phase d'alerte orange pour pluie forte, lancée mercredi en raison des dangers d'inondation, d'éboulement et de glissement de terrain qui pèsent sur toutes les régions du pays.



Selon les prévisions météorologiques, des averses vont continuer à toucher localement plusieurs départements dans la nuit de jeudi, ainsi que vendredi et samedi.



Bilan partiel :

Ces dernières 48 heures, au moins 10,000 maisons ont été inondées, d'après les premiers rapports d'évaluation de la Protection Civile, en particulier dans la ville des Cayes et à Maniche. Dans les Nippes, la commune de Baradères est partiellement inondée. Plusieurs tronçons de routes endommagés et des routes sont coupées dans les Nippes, le Sud et le Nord-Ouest. Dans ce département, un homme, dans la soixantaine, est mort noyé dans la rivière Desgranges. Une femme dans la cinquantaine et une fillette de trois ans ont également péri, emportées par les eaux à Port-de-Paix, dans la section communale de la Pointe.



Certaines routes du Nord-Ouest, jusque sur l'île de La Tortue, sont d'accès difficile en raison de plusieurs cas d'érosion et des eaux de ruissellement. L'axe Baie de Henne et Anse Rouge est pratiquement coupé à hauteur de Ti Paradis, tandis que celle reliant Jean Rabel et Port-de-Paix est coupée en divers endroits. Le transport en commun, les activités scolaires et commerciales sont paralysés sur tout le département.



Dans le Sud, un adulte, à l'Ile à Vache, et un enfant de 2 ans, aux Cayes, sont morts noyés, emportés par les crues. Plusieurs secteurs du centre-ville des Cayes sont inondés. Plusieurs rues sont devenues impraticables à cause de la montée des eaux sur le boulevard des Quatre chemins et d'autres ont été endommagées. La mer est remontée et plusieurs ravins et rivières, dont la Ravine du Sud et la rivière de Torbeck sont en crue.



À Torbeck, la circulation est obstruée au niveau du pont de Coquette à l'entrée de la ville. Des alluvions encombrent plusieurs artères du centre-ville de Vieux-Bourg d'Aquin et ces sections communales rendant l'accès difficile. La route est coupée entre les Cayes et Camp-Perrin.



Par ailleurs, un véhicule tout-terrain a failli être emporté, jeudi après-midi, par les crues de la rivière Ti Penn, à Bainet (Sud-Est). Les occupants ont eu le temps d'évacuer et sont sains et saufs. La voiture est restée bloquée dans le lit de la rivière.



Face à la persistance de la pluie, du niveau de saturation des sols, aux crues et aux débordements de plusieurs rivières à travers le pays, la Direction de la Protection Civile du Ministère de l'Intérieur continue de demander à la population de s'éloigner des zones inondées, des cours d'eau et des falaises, mais aussi de se tenir prête à évacuer si nécessaire.



HL/ HaïtiLibre