Haïti - Politique : Force armée et États-Généraux à l’ordre du jour





Mercredi, le Président Jovenel Moïse a rencontré les responsables des 3 pouvoirs de l’État : le Premier Ministre, Jack Guy Lafontant (Exécutif), le Président du Sénat et de l'Assemblée nationale, Youri Latortue (Législatif) et le Président de la Cour de Cassation, Jules Cantave (Judiciaire), pour discuter des grandes questions d'intérêt national en particulier le lancement imminent des États-Généraux sectoriels de la Nation et le rétablissement des forces armées.



Les présidents des Commissions du Sénat et de la Chambre des Députés ainsi que des membres du Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire (CSPJ) ont également participé à cette importance réunion.



Le Chef de l’État à insisté sur ses consultations avec des acteurs de tous les secteurs relatif aux États-Généraux, ainsi que sur la mise en place, le 18 novembre, d'un États-Généraux sectoriels, chargé dans un délai de deux ans, de prendre les dispositions pour le rétablissement des forces armées d'Haïti, conformément à la Constitution.



Suite à l'installation de l'État-major intérimaire, le Gouvernement introduira au Parlement une demi-douzaine de projets de loi relatifs au fonctionnement des forces armées.



Les participants ont ont exhorté le Chef de l’État de bien s’assurer que les États-Généraux soient bien préparés et représentatifs. S'agissant du processus de rétablissement des forces armées, les participants ont insisté sur la nécessité de rentabiliser les enseignements relatifs aux anciennes Forces armées d'Haïti, de doter l'institution d'un cadre légal et réglementaire basé sur les vertus civique, professionnelle, ainsi que le caractère apolitique du service militaire.



Le Chef de l'État a précisé que la doctrine des Forces armées d'Haïti, suivant la constitution, sera axée sur l'accompagnement du processus de développement et elles seront dotées de trois corps distincts : génie militaire, médical et aviation.



HL/ HaïtiLibre