Haïti - Tourisme : Début de formation de la 3eme promotion de la PoliTour





La formation de la 3ème Promotion de la Police Touristique (PoliTour) a été lancé cette semaine à l'École Nationale de Police



Sur autorisation du Ministère du Tourisme, avec l'approbation de la Direction Générale de la Police Nationale d’Haïti (PNH) 41 policiers stagiaires et 13 encadreurs de la PoliTour ont été sélectionnés et vont suivre une formation jusqu’au 10 février 2018, afin de constituer la 3ème Promotion de la Politour.



Dans le cadre de cette formation, les postulants vont suivre les cours suivants :



- Accueil et service à la clientèle ;

- Agir avec éthique ;

- Anglais, espagnol et français du Tourisme ;

- Cartographie ;

- Chef de poste et leadership ;

- Culture haïtienne et Pratiques inter-culturelles ;

- Droit international humanitaire et Tourisme ;

- Monnaie et Sécurité publique ;

- Etiquette et protocole ;

- Harcèlement dans le milieu du travail ;

- Histoire et géographie et ressources patrimoniales d'Haïti ;

- Introduction à la législation touristique ;

- Mode opérationnel de la PoliTour ;

- Natation et premiers soins ;

- Rapport entre Policier et Média ;

- Rédaction administrative ;

- Sécurité hôtelière ;

- Technique de guidage ;

- Tourisme et développement durable

- Tourisme et TIC



Ce programme complet permettra à ces futurs policiers d’être en mesure de bien accueillir et servir les visiteurs nationaux et internationaux.



HL/ HaïtiLibre