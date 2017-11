Haïti - Social : Décès du célèbre musicien «Boulo Valcourt»





Limond Toussaint, le Ministre de la Culture a appris avec stupéfaction la nouvelle de la mort du célèbre musicien haïtien, Henriot Valcourt alias« Boulo Valcourt », survenu vendredi 17 novembre 2017, à New York où il était hospitalisé depuis trois mois.



« Cette nouvelle m'a touché énormément et je reste brisé par la mort de cet illustre chanteur-compositeur qui s'est tellement donné et investi dans l'art et l'épanouissement de la musique haïtienne.



Boulo Valcourt restera vivant dans nos cœurs et sur nos lèvres à travers ses chansons et son humanisme musical dont lui seul avait le secret.



Le Ministère de la Culture et de la Communication envoie ses sincères sympathies aux proches et amis de Boulo Valcourt, à sa grande famille musicale, au secteur culturel et à tous les mélomanes transpercés par sa disparition ».



HL/ HaïtiLibre