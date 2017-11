Haïti - Vertières : «Une page de l’histoire est tournée, un nouveau chapitre s’ouvre» dixit Jovenel Moïse





Samedi le Président Jovenel Moïse, accompagné de son épouse Martine et du Premier Ministre Jack Guy Lafontant, a participé au Haut du Cap, à la commémoration des 214 ans de la Bataille de Vertières, bataille qui a conclu à l'indépendance de la Nation haïtienne, le 1er janvier 1804.



En présence de Hauts dignitaires de l'État, Ministres et Secrétaires d'Etat, Directeurs généraux, Membres du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ), Parlementaires, Maires, responsables et membres d'organisations et d'associations, Représentants de la Société civile, le Chef de l'État a procédé au dépôt d'une gerbe de fleurs aux pieds du monument de Vertières, en guise d'hommage aux héros de notre indépendance.



Le Président Moïse s'est ensuite dirigé au Collège Notre Dame du Cap-haïtien pour assister à la messe d'Action de grâce suivie du Te Deum célébrée par l'Archevêque du Cap, Mgr. Max Leroy Mézidor.



Le Chef de l'Etat s"est ensuite rendu à la Tribune officielle sur le Boulevard Carrénage, où il a procédé, en présence d’officiels militaires, à la remise du drapeau national à l'escorte de couleur du bataillon des Forces Armées d'Haïti (FAd'H) et assisté à la parade militaire des 150 hommes de troupes et officiers composant à date la totalité des forces armées d’Haïti.



Lors de son discours officiel à la Nation, le Président Jovenel a déclaré :



« [...] En ce jour de célébration de la conquête de l’Indépendance, les conditions sont beaucoup plus favorables pour la relance nationale, le réveil des forces vives de la Nation de la léthargie dans laquelle nos querelles intestines l’ont enfoncée depuis trop longtemps déjà.



Le 18 novembre sur ce bout de terre sacrée, nos ancêtres ont gagné la bataille qui a crée notre Nation, notre Haïti chérie. Deux armées étaient debout, l'une en face de l'autre. L'armée indigène, l'armée de nos ancêtres a gagné la bataille [...]



Chers héros de Vertières, chers compatriotes en ma qualité de Chef de l’État je m’incline devant vous, illustres Ancêtres. Vertières est source d’inspiration pour plusieurs pays à travers le monde.



[...]







Grenadye Alaso ! Alaso contre la misère !



Alaso contre l'instabilité ! Alaso contre l'exclusion ! Alaso contre la corruption ! Alaso contre l'insécurité ! Alaso sous la dépendance sous toutes ses formes.



Je le dis et redis, je ne cesse de le répéter, la Nation doit prendre une autre direction, elle doit se réinventer son avenir par les voies d’un présent inscrit dans des œuvres positives qui favorisent la croissance économique, le développement et la promotion de la citoyenneté.



Je veux et j’entends que, par des œuvres solides, pensées et planifiées, les idéaux de Vertières se lisent dans l’espace et l’environnement politique, social et économique de la nation. Je dis que la pauvreté n’est pas une fatalité.



Le lambi de la concorde, de l’Union qui fait la Force, a sonné. Il retentit de Fort Liberté à Dame Marie, d’Anse-à-Pitre au Môle St. Nicolas, de la Navase, aux Cayémites, à la Gonave, jusqu’à La Tortue.



[...]



Je déclare qu’une page de l’histoire de ce pays est tournée. Un nouveau chapitre s’ouvre : les Forces Armées, recomposées, repensées veillent, en tant qu’institution constitutionnelle à la sécurité et à la garde des vies et des biens des citoyens.



En même temps que les forces armées seront rétablies, le Gouvernement s’engage à poursuivre le renforcement de la Police Nationale, la seule force de sécurité publique établie sur le territoire national. Je tends la main à vous tous, opposants politiques, gens de la campagne, citadins, ouvriers, entrepreneurs, étudiants, enseignants, Haïtiens de l’intérieur, Haïtiens vivant à l'étranger, l'heure est arrivée pour le sursaut national [...[ »



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-22737-haiti-flash-le-president-moise-nomme-le-commandant-en-chef-ai-de-l-armee-d-haiti.html

http://www.haitilibre.com/article-22727-haiti-flash-armee-jovenel-moise-met-en-place-un-commandement-interimaire.html

http://www.haitilibre.com/article-22725-haiti-politique-force-armee-et-etats-generaux-a-l-ordre-du-jour.html

http://www.haitilibre.com/article-22694-haiti-armee-la-remobilisation-des-forces-armees-d-haiti-une-priorite.html



Sl/ HaïtiLibre