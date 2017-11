iciHaïti - Santé : Don de la CRH de matériels et d’équipements sanitaires au Ministère de la Santé





Dans le cadre du Programme de Renforcement de Santé communautaire, la Société Nationale de la Croix-Rouge Haïtienne (CRH) et son partenaire la Croix-Rouge Américaine ont procédé à la cérémonie de donation de 45 matériels et équipements sanitaires au Ministère de la Santé Publique d’une valeur de près de 25,000 dollars américains.



Rappelons que le Programme de Renforcement de Santé Communautaire, soutient l’amélioration et l'expansion des services de santé communautaires dans trois grandes zones mal desservies du département de l'Ouest: Canaan (Canaan, St. Christophe, Jérusalem, Onaville / Corail), Carrefour-Feuilles et l'île de La Gonâve.



Depuis le début de sa mise en œuvre, 173 sessions de vaccination ont été réalisé dans les communautés et plus de 250 femmes ont été enrôlé au programme familial où elles ont reçu des pilules ou injections alors que plus de 40,000 préservatifs ont été distribués.



Pour initier au changement de comportement durable, 23 clubs de mères ont été mis sur pied et sont fonctionnels dans les différents quartiers de Canaan. Dans ces clubs, fréquentés par plus de 600 femmes, 354 sessions d’éducation ont été réalisées sur la planification familiale, l’allaitement maternel, la santé maternelle et infantile ainsi que la nutrition.



156 volontaires de la Croix-Rouge Haïtienne issus des communautés de Canaan, accompagnés, de professionnels de la santé communautaire du Programme et d’agents de santé communautaire polyvalents du Ministère ont été déployés dans leurs communautés. De Juillet 2016 à date, plus de 3,000 visites domiciliaires ont été effectuées dans le cadre de ce déploiement. Ils ont procédés à plus de 1500 références soit pour la vaccination ou la Consultation pré ou post natale, soit pour des maladies ou planning.



