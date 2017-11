Haïti - Social : Décès de «Boulo Valcourt» les messages de sympathie se multiplient





Suite au décès vendredi du célèbre chanteur et guitariste haïtien Henriot Valcourt alias « Boulo Valcourt », survenu à l'âge de 71 ans dans un hôpital de New-York où était hospitalisé depuis 3 mois, les messages de sympathie émouvant se multiplient...



Le Président Jovenel Moïse :

« Mes condoléances à la communauté artistique qui perd en Boulo Valcourt l'un de ses plus dignes représentants. Il était un musicien génial avec une voix et un talent remarquable. Un vide immense se crée dans sa famille et dans notre panorama musical ».



Le Ministre de la Culture Limond Toussaint :

« Cette nouvelle m'a touché énormément et je reste brisé par la mort de cet illustre chanteur-compositeur qui s'est tellement donné et investi dans l'art et l'épanouissement de la musique haïtienne. Boulo Valcourt restera vivant dans nos cœurs et sur nos lèvres à travers ses chansons et son humanisme musical dont lui seul avait le secret.



Le Ministère de la Culture envoie ses sincères sympathies aux proches et amis de Boulo Valcourt, à sa grande famille musicale, au secteur culturel et à tous les mélomanes transpercés par sa disparition ». http://www.haitilibre.com/article-22735-haiti-social-deces-du-celebre-musicien-boulo-valcourt.html



L’ex Président Michel Martelly :

Samedi Michel Martelly, a rappelé qu’Henrio Valcourt avait reçu l'Ordre National Honneur et Mérite au Grade de Chevalier en Octobre 2015 « Que ton âme repose en paix Boulo ! ».



Le Maire de Port-au-Prince Ralph Youri Chevry :

« Adieu Boulo Valcourt ! [...] C'est avec beaucoup de tristesse que l'Administration Municipale de Port-au-Prince a reçu la nouvelle de la mort du grand artiste Haïtien Monsieur Henriot "Boulo" Valcourt. L'Administration fait part de ses sympathies les plus profondes à sa famille, ses proches et amis et ses fans à travers le monde. Port-au-Prince et Haïti toute entière se souviendront toujours de cet artiste hors pair dont la musique a transcendé des générations et marqué bien des nations ».



Le Consul d’Haïti à Chicago Lesly Condé :

« Lesly Condé Consul Général d’Haïti à Chicago salue le départ du grand artiste Boulo Valcourt, un trésor national »



La Fondation Lorquet :

« La Fondation Lorquet pour une Nouvelle Haïti tient à saluer le départ de cet auteur-compositeur émérite de 50 ans de carrière bien remplie qui fut un musicien besogneux et accompli et un des meilleurs guitaristes dont le monde musical haïtien ait connu. Auteur de l'album « Ça fait mal au cœur », paru en décembre 2016, Boulo Valcourt a quasiment passé toute sa vie à collaborer sur des projets d'albums avec des musiciens haïtien de renom.



En cette pénible circonstance, la Fondation Lorquet pour une Nouvelle Haïti présente ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches, à ses amis, à tous ceux et toutes celles que cette disparition afflige ».







SL/ S/ HL/ HaïtiLibre