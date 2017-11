Haïti - Actualité : Zapping...





Bataille de Vertières, ce qu’ils ont dit :

« La célébration de la Victoire illustre de Vertières, ce 18 novembre 2017, c’est la démonstration de la volonté des Haïtiens, à travers leurs leaders politiques [...] de prendre le destin historique national en mains » a déclaré le Président Moïse qui en a profité pour procéder à la remobilisation des Forces Armés d'Haïti (FAD'H), lors d'un discours prononcé sur le boulevard de la métropole du Nord, Cap-Haïtien. Téléchargez le discours complet du Président de la République Jovenel Moïse (PDF) : http://www.haitilibre.com/docs/vertieres-214-discours-jovenel-moise.pdf



« La Direction Générale de la Loterie de l'État, salue la commémoration de Vertières qui interpelle nos concitoyens à une reconnaissance réelle de la détermination de nos aïeux pour que naisse ce pays où nous vivons tous ».



« La remobilisation des FAD'H, en plus d'être un gage pour la sûreté intérieure et la protection civile, est un témoignage qu’Haïti veut se reprendre en main » a déclaré Max Rudolph Saint-Albin le Ministre de l’Intérieur.



« Aujourd’hui encore, Vertières brave le soleil levant et la nuit étoilée en se réveillant fièrement sous le rythme des bottes de ses Forces Armées renaissantes! Vive la Souveraineté nationale ! » Sénateur Ralph Féthière (PHTK).



« Je souhaite un bon retour patriotique aux FADH, l'une des institutions fondatrice de notre très chère Nation. » François Guillaume II, ancien Ministre des Haïtiens Vivant à l’Étranger (MHAVE).



« Ce 18 novembre, jour anniversaire de la bataille cruciale pour la victoire finale. Un jour de gloire qui unit tous les Haïtiens, en se convergeant sur l'idéal de nos pères qui ont battu pour consolider notre fierté en tant que peuple. Un jour de repère pour cette nation qui a connu des événements de déboires. Tous ensemble honorons le courage de nos prédécesseurs et commémorons Vertières dans la Paix et dans la sérénité ! » Sénatrice Dieudonne Luma Etienne.



Journée internationale des droits de l’enfant :

Cette année la journée internationale des droits de l’enfant s’e déroulera autour du thème « yon fanmi pou chak timoun ». À l’occasion de cette journée, ce lundi 20 novembre, l’Institut du Bien-Être Social et de Recherches (IBESR) organisera une cérémonie d’accréditation de nouvelles familles d’accueil afin de promouvoir les droits de l’enfant.



Le bicolore hissé aux postes frontaliers :

Samedi sur ordre du Président Jovenel Moïse, les 18 postes frontaliers du territoire national ont hissé et fait flotter fièrement notre drapeau, pour symboliser cette nouvelle ère marquée par le retour des Forces armées d’Haïti http://www.haitilibre.com/article-22741-haiti-vertieres-une-page-de-l-histoire-est-tournee-un-nouveau-chapitre-s-ouvre-dixit-jovenel-moise.html



Menace terroriste et sécurité dans un monde connecté :

Vendredi des agents de la Police Nationale d’Haïti (PNH) ont suivi une présentation sur le tourisme, les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) et l’utilisation des outils numériques d’investigation.



Service militaire obligatoire ? :

« L’instauration de l’obligation du service militaire est impérieuse pour la consolidation d’une véritable armée Nationale du vivre ensemble en Haïti [...] ARMÉE NATIONALE du VIVRE ENSEMBLE en HAÏTI, » a déclaré l’ex Premier Ministre Evans Paul.



Manifestation anti-armée :

Samedi plusieurs centaines de manifestants répondant à l’appel de la coalition de l’opposition protestaient contre la la remobilisation de l’armée, criant « Jovenel doit partir, on n'a pas besoin d'armée. » Pour l’avocat militant politique André Michel, l’un des Portes-parole de la coalition de l’opposition, le Chef de l’État « [...] est en train de mettre en place une armée partisane » affirmant « la remobilisation de l’armée devait faire l’objet d’un débat national [...] On n’aurait pas dû mettre en place cette armée de façon unilatérale comme le pouvoir est en train de le faire ».



