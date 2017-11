Haïti - RD : Signature d’un mémorandum d’accord sur le transport aérien





Dans le cadre du préambule de la Conférence internationale sur les services aériens (ICAN), organisée par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI), qui se tiendra plus tard cette année au Sri Lanka, Olivier Jean le Directeur Général de l’Office Nationale d’Aviation Civile (OFNAC) et Luis Ernesto Camil, le Président de la « Junta de Aviación Civil » de la République Dominicaine (JAC) ont signé au siège du JAC après seulement deux réunions de travail, le mémorandum d'Accord sur les Services Aériens entre les deux pays, qui établit le cadre juridique qui régira les relations bilatérales en matière de services aériens.



Cet accord, est le 58e signés par la République Dominicaine avec différents pays du monde,



En décrivant ce moment comme « historique » Camilo a exprimé sa satisfaction pour la signature de ce mémorandum d'accord qui renforce les relations bilatérales des deux Nations de l’île, nécessaires pour réglementer les bases du transport aérien et la possibilité de nouveaux moyens d'investissement pour le tourisme et le commerce.



Olivier Jean, qui était accompagné de Aysha Flambert, son Conseiller juridique et de Phillipe Bayard, le Directeur de la compagnie haïtienne « Sunrise Airways » (en tant qu'observateur), s'est exprimé dans des termes similaires, soulignant la cordialité et l'ouverture qui ont prévalu tout au long du processus de négociation, annonçant la volonté de signer rapidement l’accord définitif.



Notons qu'avant de signer, les autorités aéronautiques et leurs conseillers ont été reçus par Miguel Vargas Maldonado, le Ministre des Affaires étrangères, avec qui ils ont discuté de l'impact positif de ce protocole d'accord « C'est une excellente nouvelle et un pas en avant important dans les relations bilatérales entre les deux pays » a souligné le Chancelier dominicain.



SL/ HaïtiLibre