Haïti - Social : Les jeunes ont commémoré la Bataille de Vertières





Vendredi 17, dans les rues du Cap plusieurs dizaines de jeunes ont pris part au défilé de majorettes, de fanfares et de corps d’honneur, suivi dans la soirée de la marche au flambeau au cours de laquelle les jeunes, chandelles en main, sont partis du Gymnasium pour se rendre au monument de Vertières en vue d’être imprégnés de la lumière qui a guidé nos ancêtres il y a 214 ans.



Samedi, le Ministère de la Jeunesse a mobilisé les techniciens de ses directions et coordinations pour commémorer avec les jeunes le 214ème anniversaire de la Bataille de Vertières. La Ministre Régine Lamur, accompagnée de Mario Florvil, son Directeur Général et de membres de son cabinet, a multiplié les activités pour sensibiliser les jeunes autour de l’esprit de Vertières.



À Grand-Pré, la Ministre à présidé la cérémonie de collation de diplômes de 50 jeunes formés en construction parasismique avec la collaboration de «Build Change ». Tout en soulignant l’engagement des jeunes elle leur a rappelé qu’ils représentent une force et une vitalité uniques appelées à réussir sans réserve et à contribuer, par leur formation, à améliorer la qualité de vie de la population.



Par ailleurs, Mme Lamur a participé à la Conférence débat organisée par la Commission Nationale pour l’Innovation et l’Insertion socio-professionnelle des jeunes au Collège Regina Assumpta, insistant dans son intervention sur 3 points essentiels : la pluralité et la diversité de la Nation Haïtienne ; l’Union qui fait notre force comme peuple et l’esprit de Grandeur qui doit guider nos actions comme descendants des valeureux Héros de Vertières.



Des compétitions sportives ont été organisées en basketball et en football pour continuer à encourager la pratique du sport dans les écoles en attendant la tenue des jeux scolaires.



Des dizaines de brigadiers ont été déployés sur la route nationale #1 et au Cap-Haïtien pour faciliter la circulation et aider à la prévention routière. Aux côtés d’agents de la Police Nationale d’Haïti, ils ont également offert leurs services à Vertières et au boulevard où se sont déroulées les cérémonies commémoratives. Le Ministère conscient de la nécessité d’un retour à une citoyenneté engagée, compte multiplier les activités qui permettront d’inculquer aux jeunes les valeurs civiques et patriotiques.



La Ministre de la Jeunesse, a invité tout un chacun à se mobiliser et à agir l’un au profit de l'autre « pour aspirer à la grandeur qui nous caractérise comme Nation », car selon elle « Nous pouvons le faire, nous devons le faire et nous allons le faire non seulement pour étonner le monde une fois de plus, mais aussi et surtout pour redonner l’espoir à la Jeunesse Haïtienne... »



HL/ HaïtiLibre