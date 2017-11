Haïti - Tourisme : L'Avenir du tourisme dans le Nord





Dimanche à l’Hostellerie du Roi Christophe les opérateurs touristiques du département du Nord ont répondu à l’invitation du Ministère du Tourisme pour une matinée d’échanges sur le l’avenir du tourisme dans la région.



Cette rencontre a été présidée par Mme Colombe Emilie Jessy Menos, la Ministre du Tourisme qui, dans ses propos de circonstance a souligné le potentiel touristique du Nord et l’engagement pris par l’Administration Moise-Lafontant de construire, en vue d’attirer plus de touristes dans le Nord, un téléphérique reliant Labadie à la Citadelle.



Les membres du secteur privé touristique, ont exposé les divers problèmes liés à la commune du Cap-haïtien en général et plus particulièrement la gestion des déchets, le niveau de saturation de la ville et le commerce anarchique dans les rues...



La Ministre Menos a annoncé que son Ministère comptait lancer rapidement une campagne visant la formation du personnel hôtelier (Guide touristiques-Entreprenariat touristique et Artisans).



Enfin elle a précisé que ce type de rencontres va avoir lieu périodiquement à l’approche de des deux grandes dates historiques qui concernent le Nord : les 224 ans de l'arrivée de la Première Commission Civile dans la colonie de Saint Domingue avec Sonthonax (1793-2018) et le bicentenaire de la mort du Roi Henri Christophe (1820-2020).



HL/ HaïtiLibre