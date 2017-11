Haïti - TPS : «Haïti n'est pas prêt à recevoir près de 60,000 bénéficiaires du TPS»





Ileana Ros-Lehtinen, Congresswoman pour le Sud de la Floride, a réagi sur la décision du DHS de ne pas continuer la prolongation au delà de 18 mois du Statut temporaire protégé (TPS) http://www.haitilibre.com/article-22759-haiti-flash-tps-plus-de-50-000-haitiens-devront-quitter-les-usa.html "J'ai voyagé en Haïti après le tremblement de terre en 2010 et après l'ouragan Matthew en 2016. Je peux donc personnellement attester qu'Haïti n'est pas prêt à recevoir près de 60,000 bénéficiaires (58,706) du TPS dans ces conditions difficiles et rudes.



Les Nicaraguayens, les Honduriens et les Haïtiens ont aidé notre communauté du Sud de la Floride à se développer dans la diversité et le caractère. Leur perte serait une tragédie pour Miami. Nous devons adopter une loi qui leur permettant de rester et d'arrêter la division des familles."



Pour sa part la Congresswoman Yvette D. Clarke, 9e District de New York, a déclaré "Soyez à mes côtés Ileana Ros-Lehtinen et Pramila Jayapal contre la décision d'aujourd'hui. Exhortez les membres du Congrès à signer une loi bipartisane pour étendre le TPS. Nous ne pouvons pas dépendre de cette administration pour faire ce qui est juste.



La déportation des Haïtiens aux États-Unis sous TPS en 18 mois est la mauvaise décision. Pure et simple. C'est cruel et inadmissible"



En réponse Ileana Ros-Lehtinen a déclaré "Merci Yvette D. Clarke ! Nous devons passer la Loi ASPIRE http://www.haitilibre.com/article-22692-haiti-flash-vers-une-residence-permanente-pour-les-immigres-beneficiant-du-tps.html pour aider beaucoup de gens qui contribuent positivement à notre nation !"



HL/ HaïtiLibre