Haïti - FLASH : TPS, réaction de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis





Suite à la décision du Département de la Sécurité intérieure (Department of Homeland Security - DHS) de mettre fin à la désignation de Statut de Protection Temporaire (TPS) pour Haïti http://www.haitilibre.com/article-22759-haiti-flash-tps-plus-de-50-000-haitiens-devront-quitter-les-usa.html donnant aux bénéficiaires jusqu'au 22 juillet 2019 pour quitter le pays, Ashley Feasley, la Directrice de la politique migratoire et des affaires publiques à la Conférence des évêques catholiques des États-Unis a déclaré :



« Nous sommes extrêmement préoccupés par ce qui va arriver à ces personnes et à leurs familles » précisant que parmi les bénéficiaires du TPS il y a 27,000 enfants citoyens américains. Un grand nombre des bénéficiaires du TPS sont employés, ont des hypothèques et participent à la communauté « Ils ont travaillé pour se conformer à la réglementation en vigueur, et ils ont été approuvés par le DHS [...] le Congrès peut et doit agir sur cette question » soulignant que les évêques américains exhortent les législateurs à adopter des mesures adressées aux bénéficiaires du TPS qui sont dans le pays depuis des années. Rappelant que le TPS a d'abord été accordée aux haïtiens en 2010, certains sont dans le pays depuis plus de 10 ans...



SL / HaïtiLibre