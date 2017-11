Haïti - Actualité : Zapping...





Force Armées d'Haïti

Un projet de loi régissant l’organisation de l’institution militaire sera bientôt déposé au Parlement, a annoncé le chef de l’Etat.



TPS, la présidence satisfaite

Concernant la décision de l’administration Trump pour les bénéficiaires du TPS haïtiens, Lucien Jura, porte-parole de Jovenel Moïse a déclaré "La présidence accueille avec satisfaction la décision de l’administration Trump [...] Il revient au président Jovenel Moïse et au Premier ministre Jack Guy Lafontant de créer les conditions permettant aux Haïtiens de vivre décemment au pays et de n’être pas obligés de s’exiler [...]"



Remaniement dans la PNH

Le Directeur Général de la PNH, Michel Ange Gédéon, a procédé à plusieurs changements au niveau du commandement de la Police dans l’Ouest. Le commissaire de Cabaret, Joël Jeantillon, est le nouveau commandant de l’UDMO ; Le commissaire principal de Cité Soleil, Serge Barreau succède à sa collègue Yvrose Benjamin au commissariat de Port-au-Prince ; Ronald Pierre a été installé comme commissaire principal de la Croix-des-Bouquets en remplacement de Sème Calixte transféré à la direction générale. Ces changements interviennent suite à l'opération de Grande Ravine http://www.haitilibre.com/article-22702-haiti-securite-2-agents-de-l-udmo-tombent-sous-les-balles.html



Projet de marché frontalier moderne

Fednel Monchery, le Directeur Général du Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, accompagné du Directeur des Collectivités Territoriales ont discuté avec des représentants de l'UE, du PNUD et du Bureau de l'Ordonnateur National (BON), autour du système de gestion du projet de marché frontalier moderne, entre Ouanaminthe et Dajabon.



La Première Dame au travail

La Première Dame, Martine Moïse, continue ses actions en vue de prévenir les risques d'expansion de certaines maladies dans le pays. Le mardi 21 novembre 2017, elle s'est entretenue avec des représentants du Forum pour la lutte contre le VIH/SIDA, la Tuberculose et la Malaria en Haïti, en vue d'explorer des pistes de solution pour protéger la population contre ces fléaux qui menacent l'équilibre de notre société.



Le DG de la PNG reçoit la Chef de la MINUJUSTH

Le Directeur Général de la PNH, Michel-Ange Gédéon, a reçu à son bureau dans l'après midi du mardi 21 novembre 2017 la visite de la nouvelle Représentante spéciale du Secrétaire Général des Nations-Unies en Haïti et Chef de mission des Nations unies pour l'appui à la justice (MINUJUSTH) madame Susan D. Page. Ils ont abordé plusieurs points portés sur l'etat de droit, la justice et les droits humains.



HL/ HaïtiLibre