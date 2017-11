Haïti - FLASH TPS : Les réactions se multiplient contre la décision de l’administration Trump





Suite à l’annonce lundi dernier de la Sécurité intérieure américaine, de mettre fin le 22 juillet 2019 à la désignation de Statut de Protection Temporaire (TPS) pour Haïti, un sursis de 18 mois pour permettre aux quelques 58,000 haïtiens http://www.haitilibre.com/article-22759-haiti-flash-tps-plus-de-50-000-haitiens-devront-quitter-les-usa.html concernés de tenter de se régulariser ou de se préparer a quitter le territoire américain, les réactions de protestations se multiplient.



La Congresswoman Mia Love :

La Congresswoman Mia Love a émit la déclaration suivante « Je suis en désaccord avec la décision de l'administration Trump de mettre fin aux protections de TPS pour Haïti en juillet 2019. J'ai vu les conditions dans ce pays moi-même et j'ai été témoin de la lutte pour les personnes qui vivent encore dans des situations désespérées. J'ai parlé avec les dirigeants du pays, et il est clair pour moi que la Nation ne sera pas prête à soutenir cette population dans les mois à venir [...]



Je suis impatient de poursuivre le travail avec mes collègues à travers l'allée pour protéger ces personnes à travers un processus juste et ordonné. J'ai récemment co-parrainé la Loi ASPIRE (H.R. 4384) http://www.haitilibre.com/article-22769-haiti-tps-haiti-n-est-pas-pret-a-recevoir-pres-de-60-000-beneficiaires-du-tps.html http://www.haitilibre.com/article-22692-haiti-flash-vers-une-residence-permanente-pour-les-immigres-beneficiant-du-tps.html pour faire exactement cela. J'encourage mes collègues à soutenir cette législation ou d'autres propositions qui offrent des protections appropriées."



Comité américain pour les réfugiés et les immigrants :

« Le Comité américain pour les réfugiés et les immigrants (USCRI) dénonce la décision de l'administration Trump de mettre fin au statut de protection temporaire (TPS) pour les Haïtiens. Nous exhortons le Congrès à prendre des mesures immédiates pour protéger les bénéficiaires haïtiens et autres bénéficiaires du TPS qui ont travaillé, payé des impôts, ouvert des entreprises et servi en tant que membres actifs de nos communautés pendant des années.



L'USCRI recommande une action immédiate du Congrès pour résoudre la question des bénéficiaires du TPS et leur permettre de passer à un statut permanent et à une voie claire vers la sécurité et la citoyenneté. Les personnes détentrices du statut de protection temporaire sont soigneusement contrôlées au moins tous les 18 mois, travaillent et paient des taxes et payent des frais pour chaque renouvellement du TPS.



L'Institut pour la Justice et la Démocratie en Haïti :

L'Institut pour la Justice et la Démocratie en Haïti (IJDH), un groupe de plaidoyer qui soutient l'égalité de traitement des Haïtiens aux Etats-Unis, a critiqué la décision du Département de la Sécurité Intérieure (DHS) annulant le Statut Temporaire Protégé (TPS) pour les Haïtiens. La décision était basée sur une constatation que les « conditions temporaires causées par le tremblement de terre de 2010 n'existent plus ». Incontestablement, le DHS a refusé de considérer les coups massifs qui ont frappé Haïti après le tremblement de terre qui rendent dangereux le retour des Haïtiens. L'absence de prise en compte de crises plus récentes constitue une rupture par rapport aux décennies de précédents, y compris la justification du 24 mai 2017 de la DHS visant à prolonger la désignation du TPS pour six mois.



« L'administration a pris une décision politique plus tôt cette année pour expulser les Haïtiens des États-Unis », a déclaré Brian Concannon Jr., directeur exécutif de l'IJDH. « Depuis, elle a essayé de contourner les faits et la loi pour s'adapter à cette décision politique ». Un courriel du DHS daté du 27 avril 2017 a demandé aux bureaux locaux de “fournir plus de données” sur le crime et l'utilisation des avantages publics dans la communauté haïtiano-américaine dans son ensemble, afin de faire un procès public contre le TPS. Mais ces facteurs ne sont pas juridiquement pertinents, car les détenteurs de TPS ne sont pas éligibles aux avantages publics et l'activité criminelle disqualifie celui-ci du TPS »



[...] La décision prise est une décision décourageante pour les détenteurs de TPS et pour tous ceux qui se soucient d'eux ou de la primauté du droit » a déclaré M. Concannon « Mais ce n'est pas le dernier mot, nous continuerons à nous battre pour un résultat plus juste ».



