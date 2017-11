Haïti - FLASH TPS : Le Canada se prépare à accueillir une nouvelle vague de demandeurs d'asile





Suite a la décision de l’administration Trump de mettre fin à la désignation de Statut de Protection Temporaire (TPS) pour Haïti le 22 juillet 2019, http://www.haitilibre.com/article-22759-haiti-flash-tps-plus-de-50-000-haitiens-devront-quitter-les-usa.html le Canada se prépare à accueillir une nouvelle vague de de demandeurs d'asile fuyant les États-Unis. Outre tenter d'obtenir un statut de résident permanent aux États-Unis ou de rentrer en Haïti, les haïtiens peuvent essayer de trouver un autre pays d'accueil mais pour la plupart, le Canada représente l’Eldorado en raison notamment d’une importante communauté haïtienne solidement implantée à Montréal.



Ralph Goodale, le Ministre canadien de la Sécurité publique a déclaré mardi « Nous nous sommes préparés à tous les scénarios [...] » ajoutant « Il faudra s’assurer de faire respecter les lois canadiennes, mais aussi respecter nos obligations internationales ».



Toutefois, le Gouvernement Trudeau se dit incapable à date d’estimer combien de migrants pourraient traverser la frontière canadienne.



Ahmed Hussen le Ministre fédéral de l'Immigration a révélé mercredi que la majorité des demandeurs d'asile ayant traversé irrégulièrement la frontière au Canada cette année sont haïtiens et qu’à ce jour, sur 6,304 demandes haïtiennes au total, seulement 298 ont été finalisées, et 29 ont été acceptées (10%) http://www.icihaiti.com/article-22635-icihaiti-flash-a-peine-3-des-demandeurs-d-asile-au-quebec-ont-obtenu-un-permis-de-travail.html Il a souligné que le nombre très bas de demandes acceptées devrait servir de mise en garde pour ceux envisageant de traverser la frontière entre les États-Unis et le Canada de manière illégale... Notez que ceux dont la demande a été rejetée peuvent faire appel dans certaines conditions, mais si l’appel échoue, ils risquent la déportation vers Haïti.



Rappelons que la crainte de cette décision, avait suffit au début de l'été a créer une vague de migration en direction du Canada ou plus de 10,000 demandeurs d’asiles avaient franchi illégalement la frontière pour se réfugier au Québec. Malgré le début de l’hiver canadien, 60 à 70 demandeurs d'asile arrivent encore chaque jour en provenance des États-Unis...



Au Québec, David Heurtel, le Ministre de l’Immigration assure que le Québec sera prêt à accueillir une nouvelle vague de migrants à la frontière, tout en affirmant ne pas disposer d’informations confirmant que cette décision américaine allait créer une nouvelle vague de migrants à la frontière ni de quelle ampleur affirmant « On n’a pas cette information-là [...] mais on surveille ça de très près ».



