Haïti - OEA : Rencontre sur les bourses d'étude du Brésil et du Mexique





Le Programme de bourses d’études, une coopération entre l’Organisation des États américains (OEA), les Ministères des Affaires Étrangères et de l’Éducation du Brésil et du Mexique et des institutions universitaires de ces deux pays a pour but de contribuer au développement humain dans la région.



C’est pourquoi, les Gouvernements du Brésil et du Mexique entendent intensifier leurs relations de coopération en éducation supérieure avec les États membres de l’OEA bénéficiaires de ce programme.



Au cours d’une rencontre lors d’un récent Diner de travail avec les membres du Comité d’évaluation du Programme de bourses d’études, l’Ambassadeur Léon Charles, en présence de Monsieur Gonzalo Koncke, Chef de Cabinet du Secrétaire Général de l’OEA, de Mme Kim Osborne, Secrétaire Exécutive pour le Développement Intégré, des diplomates des Missions Permanentes du Brésil et du Mexique ainsi qu’un groupe de professeurs venus de plusieurs Universités du Brésil, en a profité pour remercier le Gouvernement du Brésil, au nom des 14 pays de la Caricom à l’OEA et tous les autres acteurs impliqués dans ce programme pour leurs efforts, tout en rappelant que l’éducation supérieure est une priorité pour les pays de la Caricom et notamment pour Haïti.



Il est à noter que sur les 546 bourses d’études octroyées cette année à des jeunes universitaires de 25 Pays de la région, 38 haïtiens en ont été bénéficiaires.



HL/ HaïtiLibre