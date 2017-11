Haïti - FLASH : 18% de la population en grave insécurité alimentaire, sombres perspectives





Selon l’évaluation des récoltes en Haïti de la CFSAM (Crop and Food Security Assessment Mission) réalisée en août 2017 par la Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire (CNSA) et l’Unité de Statistique Agricoles et de l’Informatique du Ministère de l’Agriculture (USAI) avec l’appui du Programme Alimentaire Mondial (PAM), de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et de FEWSNET (Famine Early Warning Systems Network) Haïti a connu des récoltes proches de la normale pour la saison agricole de printemps (mars/août 2017)



Toutefois, en dépit d’une relative bonne performance de la saison agricole de printemps, le niveau de l'inflation à la fin août 2017 à été supérieur à celui de la même période des trois années précédentes. On a certes enregistré une baisse saisonnière des prix des produits locaux, mais les prix sont néanmoins restés supérieurs à ceux de l’année dernière.



Par ailleurs, en septembre dernier, la région Nord particulièrement le département du Nord-Est a été durement affecté par l’ouragan Irma ou plus de 50% des plantations ont été affectées selon le rapport d'évaluation rapide du Ministère de l’Agriculture.



Sous le leadership de la CNSA, les analystes du groupe de travail technique de la Classification Intégrée de la Sécurité Alimentaire (IPC) réunissant les principaux acteurs du secteur sécurité alimentaire, ont réalisé une mise à jour de la situation de la sécurité alimentaire pour la période allant d’octobre 2017 à février 2018 et une projection pour la période de mars à juin 2018.



Selon la Direction Générale des Opérations d'Aide Humanitaire Européennes (ECHO), la Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire, le Ministère de la Santé, l’UNICEF et le Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA - ONU)



Entre maintenant et la fin de la période de soudure attendue mi-2018, plus de 1,3 millions de personnes, ce qui représente près de 18% de la population, seront confrontés à une grave insécurité alimentaire selon l'analyse de classification de la sécurité alimentaire intégrée (Octobre 2017) et de lutte pour assurer un apport alimentaire minimal. Ils ont besoin d'une assistance immédiate pour couvrir leurs besoins alimentaires de base.





Cette situation aiguë résulte d'une combinaison de facteurs, dont les pertes sévères des cultures enregistrées après le passage des ouragans Irma en septembre 2017 et de Matthew en 2016. Les précipitations irrégulières ont caractérisé la saison de printemps 2017-18, notamment dans le sud, Nippes, Nord et Les départements du Nord-Est, provoquant des inondations et des périodes de sécheresse. En conséquence, les prix de détail des aliments de base locaux et importés sont élevés, ce qui limite le pouvoir d'achat des ménages les plus pauvres et leur accès économique aux marchés.





Selon une enquête SMART nutritionnelle menée dans 20 municipalités situées dans les zones touchées par Mtthew en août 2017, cinq communes du département Grand'Anse et deux communes dans le Sud présentent des taux de malnutrition aiguë sévère (Severe Acute Malnutrition - SAM) supérieurs au seuil d'urgence.





Dans les zones touchées par l'ouragan Matthew en octobre 2016, principalement situées dans les départements de Grand'Anse, du Sud et du Nord-Ouest, 1 million des 2,1 millions de personnes initialement touchées ont encore besoin d'une aide humanitaire. Parmi eux, environ 400 000 individus vivent encore sous des bâches, sont fortement exposés à l'impact des chocs futurs et ont besoin d'une aide immédiate au logement.



Perspectives :

D’après les analystes du Groupe de Travail Technique de l’IPC, on peut s’attendre à une détérioration de la situation de sécurité alimentaire pour la période de projection allant de mars à juin 2018 dans certaines zones en raison de la période de soudure. De ce fait, en plus des deux zones classées en Phase de crise pour la période actuelle (département du Nord-Est et les zones montagneuses de la Grand-Anse), les communes côtières de la Grand-Anse risquent de passer en phase de crise. Hormis les 3 zones précitées, on ne s’attend pas à un changement de Phase dans les autres zones qui seront maintenues en phase de stress.



Toutefois, certains facteurs risquent de modifier les scenarii, notamment :



Un déficit ou retard de la pluviométrie qui viendrait perturber la mise en place de la prochaine la campagne agricole de printemps ;



Des troubles socio-politiques ;



Une accélération de l’inflation subséquente à une dévaluation de la gourde, une hausse des prix des produits pétroliers ou une hausse des prix sur le marché international.



SL/ S/ HaïtiLibre