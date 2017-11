Haïti - Politique : Jovenel Moïse dialogue avec des syndicats de transport en commun





Mercredi au Palais national, le Président Jovenel Moise a reçu un groupe de syndicats du transport en commun. Au cours des échanges, il a exposé les grandes orientations de son quinquennat, notamment sa vision sur la modernisation du secteur des transports en Haïti http://www.haitilibre.com/article-22657-haiti-politique-moise-promet-la-transformation-et-la-modernisation-du-transport-en-commun-au-pays.html



Le Chef de l'État a écouté avec une attention les revendications des représentants d'organisations syndicales et en a profité pour les féliciter vivement d'avoir choisi la voie du dialogue plutôt que la voie de l'affrontement. Par ailleurs, il a rassuré les participants de la prise en compte par le Gouvernement de leurs propositions et de leurs revendications, qui s'articulent autour de la modernisation du secteur des transports.



Moïse a également promis de tout mettre en œuvre pour permettre à ce secteur important de la vie nationale de se prendre en main dans l'objectif de donner plus de services à la population.



Notons que c’est la troisième fois que le Chef de l’État dialogue avec le secteur du transport en commun.



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-22657-haiti-politique-moise-promet-la-transformation-et-la-modernisation-du-transport-en-commun-au-pays.html



HL/ HaïtiLibre