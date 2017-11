Haïti - Actualité : Zapping...





Godson Orélus devant la justice :

Dans l’affaire de l’importante saisie d’armes au Douane de St-Marc en septembre 2016 http://www.haitilibre.com/article-19168-haiti-flash-nouvelle-decouverte-d-armes-a-feu-dans-un-container.html Godson Orélus, l’ex-Directeur Général de la Police nationale, a répondu à l’invitation du juge d’instruction Dieunel Lumerant, à St-Marc, à titre de donneur d’information (et non comme accusé), afin de fournir des explications sur cette affaire.



TPS : Réaction du journaliste américain Dan Rather :

Dan Rather, le journaliste américain, ex présentateur-vedette du journal télévisé CBS Evening News, réagissant à la décision de la DHS de mettre fin au TPS pour Haïti http://www.haitilibre.com/article-22759-haiti-flash-tps-plus-de-50-000-haitiens-devront-quitter-les-usa.html , a déclaré « Haïti est le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental, dévasté par la maladie et un tremblement de terre qui a tué 230,000 personnes. Maintenant, nous disons à 60,000 haïtiens de 'PARTIR' ? Nous sommes meilleurs que ça et je pense que la plupart des américains le savent [...] ». http://www.haitilibre.com/article-22781-haiti-flash-tps-les-reactions-se-multiplient-contre-la-decision-de-l-administration-trump.html



Distribution de matériels agricoles :

Mercredi la Sénatrice Dieudonne Luma Étienne a réalisé une distribution de matériels agricoles aux différents leaders et personnalités du secteur paysan de la commune de La Victoire.



Projet d’irrigation dans la Plaine des Baconois :

Le Ministère de l’Agriculture a procédé cette semaine au lancement du projet de développement de la petite irrigation, dans la Plaine des Baconois (département des Nippes).



CFI : Plateforme «Haïti Digital Service» :

Le Centre de facilitation des investissements (CFI) lancera la plateforme « Haïti Digital Service », lors du premier forum BPO (Business Process Outsourcing) Ayiti Smart Talent, prévu le 29 novembre prochain.



Lauréats du corps Administrateurs d'État :

Jeudi le Président Jovenel Moïse accompagné du Premier Ministre Jack Guy Lafontant a assisté à la cérémonie de présentation officielle des lauréats du concours national de recrutement des cadres pour le corps Administrateurs d'État http://www.icihaiti.com/article-22136-icihaiti-politique-premiere-journee-du-concours-des-administrateurs-d-etat.html . Un évènement historique dans la mesure qui marque une rupture avec des pratiques de mauvaise gouvernance qui affecte le fonctionnement régulier de l’État a souligné le Président Moïse.



