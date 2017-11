Haïti - FLASH TPS : «Il y aura beaucoup de peines et de souffrances» dixit le Cardinal Seán O'Malley





Réagissant à la décision de l’administration Trump, de mettre fin au Statut de Protection Temporaire (TPS) pour les haïtiens vivant aux États-Unis le Cardinal Seán O'Malley, archevêque de Boston a déclaré :



« Thanksgiving est un moment pour réfléchir sur les bénédictions que notre Nation et nous-mêmes et les familles ont reçues d'un Dieu généreux et pour renouveler notre engagement, personnellement et nationalement, de partager ces bénédictions avec tous ceux qui vivent dans cette terre. La générosité incarnée par Thanksgiving contraste fortement avec la décision du gouvernement américain de mettre un terme au Statut de Protection Temporaire (TPS) pour plus de 50,000 haïtiens vivant aux États-Unis http://www.haitilibre.com/article-22759-haiti-flash-tps-plus-de-50-000-haitiens-devront-quitter-les-usa.html Le TPS est un acte de compassion et de soins, conçu pour aider ceux dont le visa expiré aux États-Unis et pour qui le retour dans leur pays natal est dangereux ou menaçant pour leur vie et leur bien-être. Le TPS est le genre de générosité politique qui a valu aux États-Unis une réputation positive pendant des décennies.



La décision prise cette semaine de mettre fin au statut de TPS pour les haïtiens est inutile et imprudente. Plus précisément, ce n'est ni nécessaire ni moralement juste. Il est vrai que le gouvernement des États-Unis a la capacité juridique de mettre fin au TPS pour les haïtiens ainsi que les nicaraguayens, les salvadoriens et les honduriens vivant sous TPS aujourd'hui. Mais, les États-Unis peuvent et devraient faire beaucoup mieux. En tant que Nation la plus puissante et la plus riche des Amériques, nous avons la responsabilité morale d'offrir soins et compassion à nos frères et sœurs qui vivent ici sous le TPS. Une action qui déporterait des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants dans le pays le plus pauvre des Amériques contredit l'image que nous avons de nous-mêmes et le leadership que nous cherchons à fournir au monde.



Pendant près de cinquante ans de vie religieuse et de prêtrise, j'ai eu le privilège de travailler avec des immigrants et des réfugiés venant aux États-Unis pour se protéger et pour avoir la possibilité d'une vie meilleure pour eux-mêmes et leurs familles. En tant qu'Archevêque de Boston, c'est une bénédiction pour moi de pouvoir continuer ce ministère. La région de Boston a l'une des plus grandes communautés haïtiennes aux États-Unis. Chaque année, je célèbre la fête de l'indépendance d'Haïti le 1er janvier en célébrant la messe avec la communauté haïtienne. L'enthousiasme et l'esprit de ceux qui ont rempli la cathédrale de la Sainte-Croix à pleine capacité témoignent du bien-être extraordinaire que ces personnes et ces familles apportent à nos communautés locales. Je sais en détail quelles seront les conséquences pour notre population haïtienne, y compris les centaines d'enfants dans nos écoles catholiques, et d'autres maintenant protégés par le TPS si cette protection est terminée. Il y aura beaucoup de peines et de souffrances, car les familles seront séparées et les enfants éventuellement abandonnés lorsque les parents seront expulsés



Ces conséquences désastreuses ne s'arrêteront pas à la déportation : retourner en Haïti en ce moment signifie retourner dans un pays qui lutte encore pour se remettre des effets d'un tremblement de terre, d’une épidémie de choléra et de l'impact récent des ouragans Matthew et Irmsa. L'Église d'Haïti a décrit à quel point il est irréaliste de proposer que 50 000 personnes soient accueillies et réinstallées dans la dévastation et la pauvreté dans leur pays.



En tant qu'évêque et pasteur, ainsi que citoyen, je suis obligé de parler clairement contre la politique actuelle de notre Gouvernement en refusant d'étendre le TPS à la communauté haïtienne. J'espère que le Congrès américain travaillera avec l'administration Trump pour rectifier cette politique qui manque à la fois de sagesse et de compassion. J'espère que la communauté catholique se joindra à d'autres citoyens américains pour demander pour une réponse à nos voisins haïtiens qui reconnaît à la fois leur dignité et notre responsabilité, une meilleure repon,se et plus humaine aux hommes et aux femmes des familles, avec des emplois qui servent nos communautés, et avec l'espoir de poursuivre leur vie dans cette nation bonne et généreuse »



SL/ HaïtiLibre