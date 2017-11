Haïti - FLASH : Vers un match de Gala Haïti-Brésil en Janvier 2018 !





La Fédération Haïtienne de Football (FHF) nous informe que le match de football Haïti-Brésil dont on a tant parlé il y a quelques semaines, pourrait finalement avoir lieu au début de l’année prochaine à Maceio (capitale de l'État de l'Alagoas sur la côte atlantique) au Brésil.



Ce serait un match de Gala qui marquerait la fin de l'assistance militaire directe du Brésil à Haïti autour du thème « rencontre de la solidarité et de la Paix ».



Si les détails ne sont pas encore totalement connus, une brève correspondance du Gouvernement Brésilien à l’Ambassade d’Haïti au Brésil indique que les bases et la date éventuelle sont arrêtées. En principe, des propositions officielles fermes devraient être prochainement acheminées à la fois au Gouvernement d'Haïti et à la FHF...



Pour ne pas être pris de court la Fédération a commencé à réfléchir sur ce qui pourrait être une solide sélection haïtienne pouvant rivaliser avec n'importe quelle équipe brésilienne à une date non FIFA, ce qui n’est pas simple les joueurs d’Europe et d’Angleterre (surtout la FA) ne seront pas libérés, n’ayant quasiment pas de trêve.



Par contre, ceux qui sont dans les pays où l’hiver impose une trêve (Arménie, Suède etc...), ceux évoluant en Amérique du Nord (Canada, USA...) et ceux en République Dominicaine et en Haïti (bientôt en vacances) ne devraient pas poser de problème. La FHF rappelle qu’il faudra les solliciter tôt ou prévoir un solide stage avant cet éventuel match de Gala...



À suivre...



BF/ HaïtiLibre