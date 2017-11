Haïti - Actualité : Zapping...





3 jeunes filles abattues au centre ville :

Le Porte-parole adjoint de la Police Nationale d’Haïti (PNH), l’inspecteur Gary Desrosiers a confirmé que jeudi soir 3 jeunes filles, apparemment des prostituées ont été abattues chacune d’une balle d’un fusil de calibre 12 dans la tête au centre-ville par des individus non identifiés.



Fin de cavale pour un américano-haïtien :

Dans la nuit du 23 au 24 novembre,la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) a arrêté Aimé Jean Claude Laporte un américain d’origine haïtienne, réfugié en Haïti depuis plus de 4 ans après avoir violé et mis enceinte sa petite fille de 14 ans à Miami. Il sera bientôt extradé et jugé aux États-Unis.



En attendant la fin des promesses électriques...

Vendredi, suite à sa visite du 8 novembre dernier, le Maire de la Croix-des-Bouquets, Rony Colin s'est rendu à l'annexe de l'Office National d'Identification (ONI) afin de s'assurer du bon fonctionnement des bureaux dans la Commune, Le Maire Colin a fait don d'une douzaine de batteries d'inverteur pour l'alimentation en énergie du bureau de l'ONI et promis de faire don d'une génératrice aux responsables de cet annexe.



Nos Grenadières s’inclinent [0-1] devant la Jamaïque :

Vendredi, dans le cadre de la Coupe Caribéenne Féminine U-20 2017, après une victoire facile contre St kitts & Nevis [12-0] http://www.haitilibre.com/article-22788-haiti-actualite-zapping.html , nos grenadières pour leur second match qualificatif pour la coupe du monde FIFA France 2018, ont perdu contre la Jamaïque [0-1].



Classement :

1. Jamaïque : 6 points +2 ;

2. Haïti : 3 points +11 ;

3. Rép.Dominicaine : 3 pts +3 ;

4. St Kitts & Nevis : 0 point -16.



Prochain match dimanche 26 novembre Haïti-République Dominicaine.



Agriculture : le Saviez-vous ?

Le saviez-vous, la Shaisa achète plus de 1,4 millions de mangues par année pour leur jus. D'ici janvier la Shaisa espère utiliser des tomates produites en Haïti pour la fabrication de Ketchup et de pâte de tomate.



L’ex Président Henry Namphy visite le stand d'Haïti :

L’Ex-Président haïtien par intérim (février 1986 à février 1988) Henry Namphy est passé par le stand d'Haïti pour visiter les artisans-exposants, et discuter avec les responsables de la délégation haïtienne présents à la 2ème Foire Écotouristique Mondiale et de production qui se tient à Jarabacoa, Province de La Vega au centre de la République Dominicaine, du 16 au 26 novembre 2017 http://www.icihaiti.com/article-22742-icihaiti-tourisme-le-bicolore-haitien-flotte-a-la-deuxieme-foire-mondiale-ecotouristique-en-rd.html . M. Namphy a par ailleurs profité de cette visite pour partager un plat créole avec ses compatriotes tout en échangeant des nouvelles du pays et partager des idées sur le tourisme en Haïti.



HL/ HaïtiLibre