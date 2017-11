Haïti - Politique : Le Président Moïse contre la discrimination des genres





Samedi, dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles, le Président Jovenel Moïse a réitéré sa volonté et celle de son administration de lutter contre les discriminations de toutes sortes et les inégalités entre les sexes. Le Chef de l’État en a profité pour plaider en faveur d’un effort constant pour rendre autonome les femmes et les filles sur les plans juridique et social, afin de réduire considérablement les discriminations sexistes qui minent notre société « À l’occasion de cette Journée Internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, je veux réitérer la totale détermination de mon administration à sensibiliser la population à se joindre à ce mouvement dans une large mobilisation et à rejeter le silence. Redonnons à la lutte contre les violences faites aux femmes l’impulsion politique et sociale qu’elle exige. Nous avons tous un rôle à jouer en ce sens afin de changer les attitudes et les croyances qui tolèrent la violence à l’égard des femmes ».



Il a annoncé la mise en place par son administration, de mécanismes en vue de permettre l’inclusion des femmes dans les activités économiques et politiques pour construire un pays qui favorise l’équité de genre et le respect scrupuleux des droits fondamentaux des femmes et des filles, qui représentent plus de la moitié de la population haïtienne.



HL / HaïtiLibre