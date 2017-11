Haïti - Environnement : La gestion de l’eau bientôt une réalité au pays





Vendredi, intervenant dans le cadre des « Vendredis de l’Environnement », le nouveau Directeur Astrel Joseph de la Direction des Ressources en Eau (DRE) du Ministère de l’Environnement (MDE), a expliqué que la mission première de sa Direction, était d’assurer une gestion équitable de ces ressources en vue de garantir le développement durable et faciliter la coopération et la protection de l’environnement.



Astrel Joseph, a rappelé que les actions de la DRE créé par Décret en 2005 et dans le cadre de la loi organique du MDE, s’articulent autour de 4 grands axes :



a) L’évaluation quantitative des eaux de surfaces et des nappes aquifères ;

b) L’évaluation qualitative des eaux de surfaces et des nappes aquifères ;

c) L’élaboration et la mise en place d’un processus consultatif pour la gestion intégrée des bassins versants hydrographiques du pays ;

d) La planification de la sécurité des ressources en eau en fonction des variations (scénarios) pour le futur.



Le Directeur Joseph s’est dit conscient que la gestion de l’eau au quotidien, pour satisfaire les besoins de base et le droit à la santé et à un environnement de qualité en Haïti, se trouve confrontée à une série d’obstacles qu’il convient de surmonter. Pour y parvenir, il prône une synergie des actions entre les différentes entités étatiques intervenant dans le secteur de l’eau et entend commencer par structurer sa Direction en mettant sur pied notamment :



Un Service d’Hydrométéorologie (SHM) qui s’occupera de la Climatologie et de la météorologie ;



Un Service d’Hydrologie et de Sédimentation (SHS) qui sera chargé de collecter des données sur le climat et les eaux de surfaces ;



Un Service d’Hydrologie et de Géophysique (SHG) ;



Un Service Laboratoire de Contrôle de Qualité (SLCQ).



La Direction des Ressources en Eaux compte renforcer sa structure en se dotant également de l’expertise capable de répondre adéquatement aux besoins. Le Directeur Joseph, malgré une tâche qui s’avère difficile, a réitéré sa ferme volonté de mener à bien et à terme sa mission à la tête de la DRE.



HL/ HaïtiLibre