Haïti - FLASH : Deux employés de la mairie de Delmas, abattus





Lundi, deux employés de la voirie travaillant pour la municipalité de Delmas, ont été abattu par balles devant la mairie de Delmas par des individus non identifiés, qui ont pris la fuite après leur forfait, sans être inquiété, a confirmé le maire de Delams Wilson Jeudy.



Peu de temps après la Police National d’Haïti est arrivée sur les lieux pour recueillir les premiers témoignages en attendant le Juge de Paix pour le constat légal et l’enlèvement du corps des deux victimes mortes sur le coup.



À quelques jours de la Noël, la situation sécuritaire à Port-au-Prince, reste préoccupante alors que les policiers servent de cibles aux malfrats (26 policiers tués http://www.haitilibre.com/article-19501-haiti-securite-un-jeune-policier-sauvagement-assassine.html ) et que les braquages et les agressions à main armée se multiplie laissant planer une menace quasi permanente sur la tranquillité des citoyens...



Pendant que la population vit dans la peur, le Ministre de la Justice ne cesse de condamner ces actes criminels et de parler « de sévir et de tolérance zéro », le Président de facto Privert se veut ferme et rassurant et passe ses instructions... et la PNH annonce sans cesse des trains de mesures de sécurité et de nouveaux plans et stratégies pour garantir la sécurité des citoyens...



La seule chose que l’on constate, c’est que les bandits continuent d'opérer en plein jour en toute impunité dans la majorité des cas, qu’aucun citoyen n’est à l’abri et que la population vit dans la peur a quelques jours de Noël... dans l’attente des résultats définitifs des élections présidentielles, prévue le 29 décembre, dont l’issue au niveau des contestataires demeure imprévisible...



TB/ HaïtiLibre