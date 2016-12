Haïti - Élections : Vérifications au CTV, le ton monte, rien n'avance ou presque...





Mercredi, deuxième jour de vérifications au Centre de Tabulation des Votes (CTV), la situation est de plus en plus tendu et le ton monte et manque de retenu entre les avocats et mandataires des contestataires et le Tribunal électoral d’une part et les avocats et mandataires du PHTK d’autre part...



Les partis contestataires multiplie les demandes de vérifications et de contrôle s’attardant au moindre détails jusqu’à l’excès, entrecoupé d’objections et d’accusions à répétition, provoquant une forme d’obstruction et d’important retard. Ainsi, sur les 360 procès-verbaux soumis par LAPEH a peine une quinzaine ont été vérifié à 6h00 du soir après avoir débuté dans la matinée.. à ce rythme il faudra de nombreux jours pour vérifier les PV de LAPEH, avant de commencer a vérifier plus de 1,000 PV aléatoirement... alors qu’il ne reste que 8 jours avant la publication des résultats définitifs...



Les mandataires du PHTK accusent les parties plaignantes de vouloir retarder volontairement le processus alors que les 3 partis contestataires campent sur leur position jusqu’à provoquer une forte irritation du juge Jean Simon St Hubert, qui subit sans retenu de nombreuses agressions verbales dont certaines menaces à peine voilées, notamment de l’ex-sénateur Yvon Feuillé, l’un des mandataire de Famni Lavalas. Un juge exaspéré par l’intransigeance de Famni Lavalas qui ne fait aucun compromis mais tout le contraire...



Quant aux conclusions des vérifications elles sont totalement divergentes selon que l’on écoute les plaignants ou le PHTK. Ainsi sur les 27 PV soumis mardi par Moïse Jean-Charles de « Pitit Dessalin » le PHTK n’en voit que 6 d’incorrects alors que « Ptiti Dessalin » en voit 18...



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-19579-haiti-elections-la-verification-des-pv-a-commence-pas-pres-d-etre-fini.html



HL/ HaïtiLibre