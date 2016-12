Haïti - Élections : Les contestataires tentent de récuser les juges électoraux





Mardi le travail de vérification au Centre de Tabulation des Votes (CTV) a été suspendu quelques minutes, suite à la réception d’une sommation de « Pitit Dessalin » et LAPEH demandant la reprise du processus de vérification là ou il en était le 23 décembre dernier, lorsque les contestataires ont décidé de quitter les lieux après la décision du Tribunal électoral d’appliquer l’article 77 du règlement http://www.haitilibre.com/article-19598-haiti-flash-le-bcen-applique-le-reglement-les-contestataires-quittent-le-ctv.html



Par ailleurs, un peu avant 4h00 p.m. la vérification a été interrompu suite au dépôt par huissier, au greffe du tribunal électoral d’une demande par les avocats de Jude Célestin et ceux de Moïse Jean-Charles de récusation des 5 juges composant le Bureau du Contentieux Électoral National (BCEN) pour suspicion légitime de partialité caractérisée et de conflit d'intérêt.



Josette J. Dorcély, la Présidente du tribunal électoral, considérant que seul le conseil d’administration du CEP peut décider de la requête de récusation déposé par les partis contestataires a transmis leurs demandes au CEP pour les suites de droit. En outre afin de respecter l’acte de justice qui lui en fait obligation, elle a annoncé la suspension immédiate des vérifications, laissant inachevé le travail qui devait prendre fin ce mardi.



Pour le PHTK, cette demande de récusation des juges par les contestataires est une ultime tentative des perdants qui tentent de faire traîner la vérification et empêcher la publication des résultats définitifs prévus le 29 décembre.



En outre, la veille, le cabinet d’avocat de Fanmi Lavalas au nom de la candidate Maryse Narcisse avait adressé une lettre au Président de facto Jocelerme Privert pour l'informer d'une sommation faite au BCEN ainsi qu'aux président et membres du CEP, pour les mettre en garde contre toute publication de résultats définitifs.



Des actions qui risques de remettre en question la publication des résultats que tout le monde attendait avec impatience, comme prévu jeudi 29 décembre 2016.



À suivre...



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-19598-haiti-flash-le-bcen-applique-le-reglement-les-contestataires-quittent-le-ctv.html

http://www.haitilibre.com/article-19623-haiti-flash-j-3-publication-des-resultats-definitifs-comme-prevu.html

http://www.haitilibre.com/article-19600-haiti-flash-situation-inchangee-au-ctv-date-des-resultats-maintenue.html

http://www.haitilibre.com/article-19598-haiti-flash-le-bcen-applique-le-reglement-les-contestataires-quittent-le-ctv.html

http://www.haitilibre.com/article-19589-haiti-elections-verifications-au-ctv-le-ton-monte-rien-n-avance-ou-presque.html

http://www.haitilibre.com/article-19579-haiti-elections-la-verification-des-pv-a-commence-pas-pres-d-etre-fini.html



SL/ HaïtiLibre