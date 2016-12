Haïti - FLASH : Le CEP rejette les demandes de récusations...





Mercredi 28 décembre, suite aux demandes de récusation des 5 juges du tribunal électoral formulées par les candidats contestataires Jude Célestin (LAPEH) et Moïse Jean-Charles « Piti Dessalin » http://www.haitilibre.com/article-19635-haiti-elections-les-contestataires-tentent-de-recuser-les-juges-electoraux.html , les membres du Conseil Électoral Provisoire (CEP) réuni en séance extraordinaire, après délibération, ont pris la décision de rejeter la demande de récusation formulée par les candidats contestataires Jude Célestin et Moïse Jean-Charles et annoncé la reprise de la vérification des procès-verbaux au Centre de Traitement des Votes (CTV) à partir de mercredi 6h00 p.m.



Dans un communiqué publié mercredi à 4h00 p.m, Nicole Siméon, la Porte-parole du Conseil Electoral Provisoire (CEP) confirme « Le CEP, après délibération, a rejeté les demandes de récusation formulées par les candidats contestataires à la Présidence 'pour cause de tardiveté et défaut de fondement'. En conséquence, les vérifications reprennent au CTV à 6h pm ce soir."



Notez que Lorsque les opérations se sont arrêtées mardi il restait à traiter 261 procès-verbaux (PV) pour compléter les 12% de PV devant être vérifié.



Téléchargez la décision du CEP : http://www.haitilibre.com/docs/BCEN-DECISION-28-Decembre-2016.pdf



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-19635-haiti-elections-les-contestataires-tentent-de-recuser-les-juges-electoraux.html

http://www.haitilibre.com/article-19623-haiti-flash-j-3-publication-des-resultats-definitifs-comme-prevu.html

http://www.haitilibre.com/article-19600-haiti-flash-situation-inchangee-au-ctv-date-des-resultats-maintenue.html

http://www.haitilibre.com/article-19598-haiti-flash-le-bcen-applique-le-reglement-les-contestataires-quittent-le-ctv.html

http://www.haitilibre.com/article-19589-haiti-elections-verifications-au-ctv-le-ton-monte-rien-n-avance-ou-presque.html

http://www.haitilibre.com/article-19579-haiti-elections-la-verification-des-pv-a-commence-pas-pres-d-etre-fini.html



HL/ HaïtiLibre