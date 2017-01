Haïti - Politique : Message du Maire de Port-au-Prince





À l’occasion du Nouvel an, le Maire de Port-au-Prince, Ralph Youri Chevry adresse un message à tous les citoyens de la capitale :



Message du Maire Chevry :

« Citoyens, citoyennes de Port-au-Prince,



L'année 2016 est terminée, c'était une longue année avec beaucoup d'événements, allant des élections au passage de l’ouragan Matthew, nous avons vécu beaucoup d'émotions [...]



Je veux profiter de cette occasion pour saluer votre courage, vous les citoyens qui chaque jour vous vous battez pour une vie meilleure.



Malgré les mauvaises conditions de vie, je veux vous dire que la Mairie de Port-au-Prince ne dort pas, nous travaillons jour et nuit pour améliorer les conditions des personnes qui vivent dans la capitale.



Il y a quelque mois de cela, nous avons commencé à enregistrer les maisons construites dans la commune ; en octobre dernier nous avons commencé à marquer le nom des rues et depuis plus de deux semaines nous sommes dans une bataille pour régler le problème des fatras dans toute la capitale. Nous avons commencé à obtenir des résultats particulièrement dans la zone de la Salines, qui démontrent clairement que nous sommes capable de nettoyer la ville, s'il y a des moyens et la participation de tous.



Il y a beaucoup de travail et ce n'est pas facile, mais avec votre compréhension et la collaboration de tous les citoyens, nous allons arriver quand même à donner à la capitale un autre visage.



Nous travaillons sur beaucoup de projets et il y a beaucoup de planifications qui sont faites avec l'État haïtien et avec la communauté internationale, spécialement la ville de Montréal et l'Union Européenne pour apporter plus de service à la population en 2017.



Ce message c'est pour vous dire de tenir le coup et de ne pas lâcher, continuez de lutter pour ce que vous croyez.



Moi et les deux autres magistrats Kettyna et Bernard, nous profitons de l'occasion pour souhaiter à tous nos meilleurs vœux et une bonne année 2017



Faisons revivre Port-au-Prince ! »



HL/ HaïtiLibre