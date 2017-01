Haïti - Social : Sécurité alimentaire perspective difficile...





Les dommages causés par le passage de l’ouragan Matthew sur l’agriculture, sont importants et presque tout ce qui est à la base des moyens d’existence des populations a été sévèrement affecté.



La vente des récoltes et du petit bétail, qui représente un tiers des sources de revenu des ménages les plus démunis est maintenant négligeable et ne devrait pas changer avant les récoltes de printemps en juillet 2017.



L’auto-emploi, constitué en particulier le petit commerce qui compte pour environ le quart des sources de revenu, sera limité par la réduction des revenus des ménages des régions touchées. La demande de la main-d’œuvre agricole est habituellement une source de revenus pour les très pauvres et les pauvres. Cependant, compte tenu du fait que les ménages moyens et les nantis qui les emploient sur leur exploitation ne sont pas, pour la plupart, en mesure de relancer leurs activités agricoles, une partie de leurs ressources étant consacrée à la réparation des maisons endommagées par Matthew.



Il est clair que les ménages les plus démunis font face à de considérables déficits alimentaires. La solidarité et l’assistance humanitaire aidera à les atténuer. Une situation qui pourrait se maintenir jusqu’en mai, quand il deviendra possible de récolter des bananes et des tubercules dans la Grand’Anse et des haricots, des légumes et des tubercules dans une partie du département du Sud.



En raison de la perte de leurs avoirs, les petits agriculteurs n’arriveront probablement pas à acquérir d’eux-mêmes les intrants agricoles sans une assistance externe.



Par ailleurs, en raison des chocs, les récoltes de haricot, de maïs, de sorgho et de pois Congo attendues en février, sont compromises dans les zones affectées. Les ménages continueront de vivre dans des conditions très précaires et privés de revenus adéquats pour un accès économique aux marchés. Heureusement, pour la plupart, ils ont un accès physique aux aliments en raison de la distribution massive de l'aide alimentaire qui engendre des distorsions sur les marchés, dues aussi à la baisse de la demande et du pouvoir d'achat des ménages.



Une fois reprises, les activités agricoles régulières au premier semestre 2017 aideront à compenser les pertes. En revanche, pour les zones non-touchées et qui bénéficient de conditions climatiques et d'appui favorables, la disponibilité alimentaire locale pourra s'améliorer. En conséquence, les prix des produits locaux, en particulier ceux suivis dans le cadre de l'analyse de la sécurité alimentaire, se stabiliseront ou diminueront sous l'effet de bonnes récoltes espérées.



HL/ HaïtiLibre