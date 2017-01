Haïti - FLASH : Nouvelles liaisons aériennes avec les Bahamas et Cuba





À partir du samedi 14 janvier 2017, Bahamas Air lance sur Haïti des vols hebdomadaires Bahamas - Haïti (Port-au-Prince), chaque mercredi et samedi.



Départ de Nassau à 6:00 a.m. arrivé à Port-au-Prince à 8:00 a.m.

Départ de Port-au-Prince à 9:00 a.m. arrivé à Nassau 11h00 a.m.



Vous pouvez réserver votre billet dès maintenant sur : www.bahamasair.com/



Par ailleurs la compagnie haïtienne, Sunrise Airways informe qu’elle inaugurera le 5 février 2017, sa nouvelle ligne à destination de Cuba (Havane) http://www.haitilibre.com/article-18355-haiti-economie-sunrise-airways-deploie-ses-ailes-sur-la-jamaique.html . Pour informations appelez le (509) 2811-2222 en Haïti ou le (305) 433-2707.



HL/ HaïtiLibre