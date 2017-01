Haïti - République Dominicaine : Massacre d’une famille haïtienne





Samedi soir, une famille haïtienne avec deux enfants, a été assassinée à coups de machettes et de bâtons par des individus de même nationalité, dans la section Las Matas de Farfán, San Juan (république Dominicaine). Les victimes ont été identifiées comme Camile Antoine (35 ans), sa concubine Jeaneta Joseph (34 ans) et leurs 2 enfants Maison Antoine Joseph (7 ans) et Bacachata Antoine Joseph (5 ans).



Le médecin légiste indique dans son rapport que toutes les victimes présentaient des blessures dans différentes parties du corps, en particulier à la tête et certifie que la cause de la mort est dû à de multiples blessures faites à l’aide d’armes blanches.



Selon le rapport préliminaire publié par le Bureau régional Ouest de la police nationale dominicaine, ce quadruple meurtres aurait été commis par suspects 3 haïtiens : Yefferson Memé (38 ans) et sa concubine Anius Shal, âgée de 32 ans, qui ont été arrêtés et un troisième hommes identifié comme Joseph, en fuite et recherché.



Le Général de brigade Aquino Radhames Reynoso Robles, Directeur de la police régionale de l'Ouest basé à San Juan de la Maguana, a déclaré que selon les premières déclarations des suspects arrêtés, les victimes Camile Antoine et Jeaneta Joseph étaient revenues en République Dominicaine, après être allées en Haïti pour pratiquer des actes de sorcellerie contre eux, pour une histoire confuse de vengeance passionnelles...



Les corps des victimes ont été envoyés à l'hôpital Dr. Ramon Armando Aybar, de la ville puis à l'Institut national des sciences judiciaires-INACIF, d’Azua pour des autopsies, sur disposition du Ministère Public.



SL/ HaïtiLibre