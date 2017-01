Haïti - Actualité : Zapping politique...





L'école Nationale Dufailly incendiée :

L'école Nationale Dufailly (Fondamentale complète) à Grande Rivière du Nord, a été incendiée et totalement détruite dans la nuit du 10 au 11 janvier 2017 par des inconnus non identifiés. Le Ministère déplore cet acte criminel...



Le CEP sans opinion sur Guy Philippe :

Concernant le cas du Sénateur élu de la Grande Anse Guy Philippe, arrêté puis extradé aux États Unis le 5 janvier dernier http://www.haitilibre.com/article-19721-haiti-flash-le-senateur-guy-philippe-extrade-aux-usa.html le Conseil Électoral Provisoire (CEP) a indiqué qu’il n’avait pour le moment aucune opinion ni pris position sur son cas, soulignant que jusqu’à présent, le Sénateur Guy Phlippe n’avait pas été jugé ni condamné jusqu'à présent http://www.haitilibre.com/article-19731-haiti-flash-guy-philippe-les-charges-sont-connues-comparution-le-13-janvier-2017.html



Plus de 31,000 candidats aux élections locales :

Plus de 31,000 candidats, dont 38.92% de femmes participeront aux élections locales le 29 janvier prochain. Il y aura aussi 8 sénateurs qui participeront au second tout (2 ayant gagnés dès le premier tour). En outre, 75,725 mandataires ont été enregistré par les partis politiques.



24 nouveaux députés :

Les pouvoirs de 24 députés ont été validés mardi soir en séance plénière à la Chambre basse, avant la formation du nouveau Bureau de la Chambre http://www.haitilibre.com/article-19769-haiti-politique-nouveau-bureau-a-la-chambre-basse-blocage-au-senat.html



Messe de requiem :

Ce jeudi matin, le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique a organisé une messe de Requiem, à l'Église du Sacré-Coeur de Turgeau, pour commémorer la disparition de 26 membres du personnel du Ministère durant le séisme de janvier 2010.



Suivi des préparatifs du scrutin du 29 janvier :

Les préparatifs avancent bien en vue de l’organisation des élections locales et du second tour du tiers du Sénat le 29 janvier prochain. Les matériels sensibles devraient arriver en Haïti les 18 et 21 janvier, a confirmé Uder Antoine, le Directeur Exécutif du Conseil Électoral Provisoire (CEP) ajoutant que la distribution des matériels non sensibles est en cours dans les différentes régions du pays.



Grand Concert philharmonique :

Dans le cadre des activités commémoratives du séisme du 12 janvier 2010, le bureau régional Nord du Ministère du Tourisme et des industries créatives vous invite à un grand concert le 14 janvier à 5h00 p.m. au site patrimonial du Palais Sans-Souci au Cap-Haitien sous le thème « Paix et Réconciliation », avec les Orchestres philharmoniques des Universités Yale et Cornell (Etats-Unis) et de l’Orchestre Sainte Trinité. http://www.haitilibre.com/article-19753-haiti-social-activites-de-commemoration-a-la-memoire-des-disparus.html



Pour informations et réservations : 2811-3090 / 4743-5566



HL/ HaïtiLibre