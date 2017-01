Haïti - Technologie : Jovenel Moïse visite des centrales électriques en RD





Mardi, le Président élu d'Haïti, Jovenel Moïse à la tête d’une délégation haïtienne, a réalisé une visite de plusieurs centrales électriques en République Dominicaine, dans le cadre d'une visite privée, débutée lundi où il a rencontré le Président Danilo Medina http://www.haitilibre.com/article-19822-haiti-flash-jovenel-moise-rencontre-le-president-medina.html



Il a visité notamment le complexe électrique au Gaz naturel « AES Dominicana », situé à Andrés (Boca Chica) qui entrera en fonction cette année, ainsi les installations du terminal maritime gazier, qui pourra réexporter du gaz vers d’autres îles des Caraïbes y compris Haïti et qui dispose de la plus grande capacité de stockage en Amérique centrale et dans les Caraïbes.



« Nous venons voir ce que nos frères dominicains font [...] Haïti a besoin d'améliorer sa matrice de génération d'énergie, d'où notre intérêt à connaître l'expérience dominicaine [...] » a déclaré Jovenel Moïse.



Par la suite il s’est rendu aux installations du projet Punta Catalina, où le gouvernement dominicain opère deux centrales au charbon avant de visiter l’importante Centrale d'énergie solaire « Monte Plata Solar » dans la province de Monte Plata (environ 60 kilomètres de Santo Domingo), considéré comme la centrale solaire la plus grande de la Région avec ces 132,000 panneaux solaires installés. Cette Centrale solaire, une fois complétée totalisera 270,000 panneaux solaires et produira jusqu’à 67 MW d’électricité propre et renouvelable.



