Haïti - Actualité : Zapping politique...





81 personnes extradées vers les USA :

Entre 2002 et 2017, 81 personnes, dont 11 anciens cadres et responsables au sein d’institutions haïtiennes, ont été arrêtées en Haïti pour trafic de drogue et extradées vers les États-Unis. Parmi ces extradés figurent le sénateur de la Grande Anse, Guy Philippe http://www.haitilibre.com/article-19721-haiti-flash-le-senateur-guy-philippe-extrade-aux-usa.html , l’ancien Président de l’Assemblée Nationale, Fourel Célestin, l’ex-directeur général de la Police Nationale d’Haïti, Lesly Lucien et l’ancien Chef de l’Unité de la sécurité présidentielle, Oriel Jean. Sur ces 81 personnes, outre des haïtiens, 8 américains, 4 colombiens, 6 bahaméens, 2 jamaïcains et 1 Hondurien ont également été extradés, selon des données issues des archives de la police.



Plus de 2,000 UNPol se déploient :

Mardi, la Minustah a annoncé que 2,066 agents de l'UNPol (La police des Nations-Unies) sont actuellement en train d'être déployés en appui à la Police Nationale d’Haïti (PNH) à l'ocasion de la « task force » conjointe de sécurité pour les élections de ce dimanche http://www.haitilibre.com/article-19894-haiti-elections-j-6-signature-du-plan-integre-de-securite-electorale.html



Jovenel Moïse à Miragoâne :

Hier mardi, le Président élu Jovenel Moïse, était à Miragoâne, dans le département des Nippes, pour supporter le candidat au Sénat Denis Cadeau (Bouclier, Parti allié du PHTK). Il en a profité pour plaider en faveur du vote par la 50ème législature de la loi dites des 3 «Chiffres» d'une journée de travail (7h00 a.m. - 3h00 p.m. ; 3h00 p.m. -11h00 p.m. ; 11h00 p.m. - 7h00 a.m.) « Cette loi permettra à plus de jeunes de travailler pour gagner leur vie et surtout de participer dans le développement de leur pays. »



Privert en République Dominicaine :

Le Président de facto Jocelerme Privert, a laissé le pays mardi à destination de la République Dominicaine où il doit participer au 5ème Sommet de la Communauté d’États latino-américains et Caraïbes (CELAC) http://www.icihaiti.com/article-19885-icihaiti-politique-privert-au-ve-sommet-du-celac.html . Privert est accompagné du Président du Sénat Youri Latortue et du Président de la Chambre des députés Cholzer Chancy, ainsi que tu Sénateur Jacques Sauveur Jean (Nord-Est) et d’Yves Romain Bastien, le Ministre de l’Économie et des Finances.



J-4, Vote des mandataires :

La Direction Exécutive du Conseil Electoral Provisoire, informe les mandataires ayant représenté leurs partis politiques aux élections du 20 novembre 2016 dernier et dont les partis et candidats ne participeront pas au second tour, qu'ils voteront dans leurs centres de vote habituels.



Décès dans les prisons, l’OPC rencontre la PNH :

Mardi a eu lieu une réunion de travail entre le Haut-Commandement de la Police Nationale d’Haïti et la Protectrice des Citoyens, Mme Florence de l’Office de la Protection du Citoyen (OPC), en vue de comprendre et d’adopter des mesures pour éradiquer les vagues de décès répétitives de détenus notamment au Pénitencier National http://www.haitilibre.com/article-19870-haiti-flash-nouvelle-vague-de-deces-au-penitencier-national.html



