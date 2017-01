Haïti - AVIS : Attention, élections sous surveillance électronique





La Primature informe la population, que dans le cadre des mesures devant garantir la sécurité des élections de ce dimanche 29 janvier, le Gouvernement a décidé de mettre de nouveau en place http://www.haitilibre.com/article-19273-haiti-elections-attention-vous-etes-filme.html un système de surveillance électronique avec l’introduction de caméras et de drones aux alentours et dans les espaces des Centres de Vote



Ce système sera opéré par des experts en surveillance électronique, qui retransmettront les informations en temps réel via internet aux autorités compétentes, afin de pouvoir réagir au moindre incident. Le Gouvernement disposera ainsi d’une banque d'images qui servira à l’identification et à la poursuite des fauteurs de troubles pendant et après le déroulement du processus électoral.



« Par ailleurs, le Gouvernement a mis en place 3 numéros de téléphone permettant à la population de signaler des troubles : 4891-1420, 4891-1428 et 4891-1419 .



Notez que ces numéro ne doivent pas être utilisés pour les urgences, mais uniquement pour signaler des faits pouvant nuire au bon déroulement du scrutin. »



Enfin, le Gouvernement lance un appel à la bonne foi et au sens patriotique de chaque citoyen impliqué dans ce processus pour en garantir le succès.



HL/ HaïtiLibre