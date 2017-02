Haïti - Politique : La réforme du secteur portuaire haïtien se précise





Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du secteur portuaire haïtien, l'Ingénieur Alix Célestin, Directeur Général de l'Autorité Portuaire Nationale (APN), a accueilli en janvier dernier la 3ème mission du Grand Port Maritime du Havre (GPMH).



Cette importante mission avait un triple objectif : Poursuivre des travaux avec les différentes commissions travaillant sur différents paramètres de la Réforme institutionnelle ; initier les travaux de réflexion sur un Plan stratégique à 3 ans pour les 2 entités : l'Autorité Nationale de Régulation des Ports (ANAREP) et la Société Nationale de Gestion et d'Exploitation des Ports (SONAGEP) à naître de la réforme et faire le point sur le Projet de Soutien au Renforcement Réglementaire du Port du Cap-Haïtien.



Rappelons que la mise en œuvre de la réforme du secteur portuaire haïtien a donné lieu à la création jusqu’à présent de 6 Commissions, lors des deux premières missions et à la réalisation du projet de rénovation du Port du Cap-Haïtien.



Cette réforme vise entre autres :



L'élaboration d'un nouveau cadre légal devant règlementer le secteur portuaire ;



La séparation des missions régaliennes de régulation de celles d'exploitation, avec la scission de l'APN en 2 nouvelles entités l'ANAREP la SONAGEP ;



L'ouverture du secteur à la concurrence ;



La promotion de l'investissement privé ;



Le développement du partenariat Public/Privé (PPP) à travers, entre autres, des contrats de concession, de gestion ;



La modernisation des Installations Portuaires ;



La dynamisation du cabotage national via les Pôles Economiques Portuaires.



« Il s'agit d'une Réforme voulue, initiée et supportée par l'État haïtien et qui comporte de grands avantages pour le Pays, » a fait déclaré l'Ingénieur Célestin au cours de l’Atelier de restitution de cette 3ème mission. Il a également remercié tous ceux qui s'y associent dont la BID, la USAID, le GPMH, les différentes instances étatiques la communauté portuaire et l'ensemble des cadres de l'Institution qui, à travers les commissions et les entités créées dédiées à la Réforme, réalisent un travail remarquable « Il reste utile et impérieux que la très bonne dynamique enclenchée depuis quelque temps se poursuive et je vous encourage tous à ne pas vous démotiver, à ne pas baisser les bras, mais au contraire à vous renforcer pour qu'il soit laissé aux générations à venir l'exemple de votre courage, de votre ténacité, de votre détermination et surtout de votre intelligence », a conclu le Directeur Général de l'APN.



Suite à cette mission, d'importantes résolutions de nature à booster la mise en œuvre de la réforme ont été adoptées. La Direction Générale de l'Autorité Portuaire Nationale entend prendre toutes les dispositions, tant légales, qu'administratives et financières, pour finaliser dans les meilleures conditions cet important processus de réforme pour permettre au secteur portuaire de mieux jouer son rôle au bénéfice du développement économique d'Haïti.



HL/ HaïtiLibre