Haïti - FLASH : L’administration Trump, «impatiente» de travailler avec Jovenel Moïse





Mardi, suite à l’investiture de Jovenel Moïse, 58e Président de la République d’Haïti http://www.haitilibre.com/article-20030-haiti-investiture-jovenel-moise-58e-president-d-haiti.html Mark Toner, Porte-parole Adjoint du Département, Bureau des Affaires Publiques à Washington, DC a fait la déclaration suivante :



« Les États-Unis félicitent le Président Jovenel Moïse à l'occasion de son investiture en tant que 58e Président d'Haïti, suite à une longue période électorale et les défis additionnels de récupération occasionnés par le passage de l'ouragan Matthew.



Le peuple haïtien mérite d'avoir des dirigeants démocratiquement élus. L'investiture aujourd'hui d'un Président démocratiquement élu, permet à Haïti de revenir à un état démocratique et constitutionnel.



Nous sommes impatients de travailler avec le nouveau Président élu d'Haïti ainsi que les dirigeants à tous les niveaux du gouvernement alors qu'ils travaillent pour garantir la stabilité et la prospérité d'Haïti. Le Gouvernement des États-Unis réaffirme son engagement envers le peuple et le gouvernement d'Haïti»



Par ailleurs l’ex Ambassadeur des États-Unis en Haïti, Kenneth Merten, Coordonnateur Spécial pour Haïti au Département d’État, confirme également que l’administration Trump est prête à travailler avec le Gouvernement haïtien, néanmoins il rappelle que les grandes lignes prioritaires des États-Unis en matière de coopération avec Haïti, à ce jour, ne sont pas encore définies.



HL/ HaïtiLibre